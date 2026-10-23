Şenol Güneş'ten A Milli Takım ve Sergen Yalçın cevabı. "Doğru mu yanlış mı zaman gösterir"
23.10.2026 12:06
A Milli Takım'da Sergen Yalçın döneminin başlamasının ardından teknik direktör Şenol Güneş, açıklama yaptı.
A Milli Takım'da son dönemde hareketli günler yaşanırken, teknik direktörlük görevine Vincenzo Montella'nın yerine Sergen Yalçın'ın getirildiği açıklanmıştı.
Teknik direktör Şenol Güneş, Trabzon'daki bir lisede katıldığı etkinlikte kendisine yöneltilen soruyu cevapladı.
"BAŞARILI OLMASINI İSTERİZ"
Güneş, "A Milli Takım’da göreve Sergen Yalçın başladı. Öncesinde sizinle bir görüşme oldu mu?" sorusuna şöyle yanıt verdi:
"Benimle görüşmediler. Sergen’i aldılar, hayırlı olsun. Her kurumda kararı yetkililer verir ve sorumluluk onlarındır. Orada yönetim devam ediyor ve haziran ayında kongre var.
Başarı ve başarısızlık tek bir nedenle olmaz. Kararın doğru mu yanlış mı olduğunu zaman gösterir. Göreve kim gelirse gelsin milli takımın hocasıdır ve ona uygun davranmasıyla başarılı olmasını isteriz."
NE OLMUŞTU?
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), UEFA Uluslar Ligi'nde alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Vincenzo Montella ile yolların ayrıldığını açıklamıştı.
İtalyan çalıştırıcının yerine göreve Sergen Yalçın getirilmiş ve 4 yıllık sözleşme imzalanmıştı.
A MİLLİ TAKIM'DAKİ 27. YERLİ İSİM YALÇIN
Yalçın, milli takımın başındaki 27. Türk teknik direktör ünvanıyla görev yapacak.
A Milli Takım'da Türk çalıştırıcıların yanı sıra 4'er Macar ve İtalyan, 3'er İngiliz ve Yugoslav, 2'şer Rumen ve Alman, birer de İskoç, İrlandalı ve Hollandalı teknik adam görev aldı.
A Milli Futbol Takımı, 103 yıllık tarihinde en çok maça Fatih Terim döneminde çıktı. Ay-yıldızlı ekibin başında 1990, 1993-1996, 2005-2009 ve 2013-2017 dönemlerinde görev yapan Terim yönetiminde toplam 135 müsabaka oynandı.
MİLLİLERİN SIRADAKİ MAÇLARI
Uluslar A Ligi'ndeki ilk 4 maçını da kaybederek Montella ile yollarını ayıran A Milli Takım, son 2 sınavına kasım ayında çıkacak.
12 Kasım'da Belçika'yı İzmir'de konuk edecek ay-yıldızlılar, 15 Kasım'da Fransa deplasmanına çıkacak.