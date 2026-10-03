Serdal Adalı'dan MHK ve Ferhat Gündoğdu açıklaması. "Tarih, Beşiktaş'ı haklı çıkardı"
03.10.2026 11:41
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, "Hakemler Dosyası" ve MHK hakkında konuştu.
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Kocaelispor'u ağırlayacak olan Beşiktaş'ta hareketli günler yaşanıyor.
Siyah-beyazlı kulübün Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi.
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Haliç Kongre Merkezi'ndeki toplantıda açıklamalarda bulundu.
İşte Adalı'nın sözleri:
"TARİH, BEŞİKTAŞ'I HAKLI ÇIKARDI"
"Hakem hataları nedeniyle karşınıza lider olarak çıkamadık. "Beşiktaş'ın hakkını yedirmeyin" serzenişlerini camiadan çok duyduk. Geldiğimizden beri MHK'yi işaret eden bizdik! Ferhat Gündoğdu ismini zikreden bizdik! Kendisi olduğu sürece Türk futbolunun bir adım bile ileri gidemeyeceğini söyledik. Tarih Beşiktaş'ı bir kez daha haklı çıkardı! Beşiktaş'ın hakkını yemenin, Beşiktaş'ı durdurmaya çalışmanın bir bedeli nihayet oldu! Bu gelişmeler sonrası yeni bir dönem olacak. Yeni dönem Türk futboluna hayırlı olsun. Biz ayrıcalık değil, adalet istiyoruz! Sahada hak edenin kazanmasını istiyoruz. Adalet olduğunda, Beşiktaş'ın şampiyon olacağına inanıyoruz."
"GİT DİYECEĞİMİZ OYUNCU KALMADI"
"Kadro yapımız istediğimiz seviyeye geldi. Bundan sonra üzerine para vererek "Yeter ki git" diyeceğimiz oyunumuz kalmadı. Beşiktaş bugün dünyanın en büyük kulüplerinde oynayabilecek oyunlarına sahip. Kadro değerimizi kısa sürede daha da yüksek seviyelere çıkaracağız. Doğru zamanlarda, doğru oyuncu satışları yaparak kendi gelirini yaratan bir takım olacağız. Beşiktaş artık Türkiye'de olmayan bir vizyon ile yönetilecek. Beşiktaş'ımıza 1,5 yılda 82,2 Milyon euro bonservis bedeli kazandırdık. Aldığımız oyuncular çok daha büyük bonservis bedeli kazanmamızı sağlayacak. Beşiktaş ülke tarihinde rekor kırarak, 17 oyuncusunu milli takımlara göndererek bir kulüp oldu. Beşiktaş, Avrupa'nın köklü takımlarından Marsilya'yı iyi futbolla yenerek dünya futbolunda yerini yeniden kazanacağı bir döneme başlamıştır."