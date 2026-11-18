Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, ara transfer dönemiyle ilgili çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

SB Energetics ile futbol A takımı forma sırt sponsorluğu anlaşması için düzenlenen törenin ardından Tüpraş Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Adalı, "Hem hocayla hem de Önder Özen'le transferle ilgili toplantı gerçekleştirdik. Hocanın devre arasındaki transfer beklentisini gözden geçirdik. Yaz sezonundan hocanın isteklerinden yetiştiremediğimiz transferler oldu. Onları tamamlayacağız. Önümüzdeki haftadan sonra daha net konuşuruz." diye konuştu.

"Orta saha, sağ açık ve stopere bir takviye yapmak istiyoruz" diyen Adalı bunlardan birinin de Newcastle United forması giyen Joe Willock olduğunu söyledi. Adalı, "Ocak ayı itibarıyla görüşme hakkımız var oyuncuyla. Olursa transferi gerçekleşecek. Hocamızın istediği bir futbolcu. Onun için de alternatiflerimiz var. Onlarla da görüşüyoruz." dedi.