Serdal Adalı'dan transfer açıklaması. "Ara transferde hedef Joe Willock"
18.11.2026 18:26
Son Güncelleme: 19.11.2026 01:19
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Newcastle United'da forma giyen Joe Willock'la ocak ayında yeniden konuşacaklarını kaydederek, "Olursa transfer gerçekleşecek" dedi.
"YAZ DÖNEMİNDE YETİŞMEYEN TRANSFERLER BİTİRİLECEK"
Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, ara transfer dönemiyle ilgili çalışmalarının devam ettiğini söyledi.
SB Energetics ile futbol A takımı forma sırt sponsorluğu anlaşması için düzenlenen törenin ardından Tüpraş Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Adalı, "Hem hocayla hem de Önder Özen'le transferle ilgili toplantı gerçekleştirdik. Hocanın devre arasındaki transfer beklentisini gözden geçirdik. Yaz sezonundan hocanın isteklerinden yetiştiremediğimiz transferler oldu. Onları tamamlayacağız. Önümüzdeki haftadan sonra daha net konuşuruz." diye konuştu.
"Orta saha, sağ açık ve stopere bir takviye yapmak istiyoruz" diyen Adalı bunlardan birinin de Newcastle United forması giyen Joe Willock olduğunu söyledi. Adalı, "Ocak ayı itibarıyla görüşme hakkımız var oyuncuyla. Olursa transferi gerçekleşecek. Hocamızın istediği bir futbolcu. Onun için de alternatiflerimiz var. Onlarla da görüşüyoruz." dedi.
"ITALİANO BEŞİKTAŞ'I, BEŞİKTAŞ ITALIANO'YU SEVDİ"
Teknik direktör Vincenzo Italiano hakkında başka takımlardan teklif gelip gelmediği yönündeki soru üzerine Adalı, "Hocanın 1,5 sene daha kontratı var. Onun da bir yere gitme niyeti yok. Hoca, Beşiktaş'ı, Beşiktaş hocayı sevdi" cevabını verdi.
Yayın ihalesine de değinen Adalı, "Beklentimiz 500 milyon dolar seviyesinde. Çünkü bu lig 500 milyon doları gördü. Beklentimizde değişiklik yok. Kulüpler Birliği olarak Süper Lig yayınının değerini belirleyen profesyonel bir ekiple çalışma yaptık, sonuçları geldi. Beklentimize yakın sonuçlar bunlar. Tahmin ettiğimiz rakamlarda bir rakam bekliyoruz." şeklinde konuştu.
"500 ÇOCUĞU ORTADA BIRAKACAK HALİMİZ YOK"
Başkan Adalı, amatör branşlar için uygulanan stopaj iadesi konusu ile ilgili olarak şunları kaydetti: “Dün Kulüpler Birliği toplantısından sonra Ertuğrul (Doğan) başkan da bundan bahsetti. Amatör sporcuların altyapılarda yetişmesi için kulüpler için çok önemli bir kaynak bu. Bu sene kaldırılması gibi plan var. Bu herkesi zora sokar. Herkes bütçesini buna göre ayarlamış. Oradan gelen paraların kuruşuna dokunmadan amatörlere hizmet etmek için projeler yaptık. Bu tüm kulüpleri zor durumda bırakır. Ertuğrul başkan da birtakım çalışmalar içinde olduklarını söyledi. Bu konunun fikir babası sayın Cumhurbaşkanımız eminim gerekeni yapacaktır. 500 çocuğu ortada bırakacak halimiz yok. Kulüpler olimpiyatlara sporcu yollamaya çalışıyor.”
JOE WILLOCK KİMDİR?
20 Ağustos 1999 doğumlu Joe Willock, 2021'den beri forma giydiği Newcastle United'da sol iç ve orta saha pozisyonlarında oynuyor. Box to box olarak tabir edilen oyunun iki yanını da oynayabilen Willock, topla dikine rakip kaleye gidebilen ve enerjik bir 8 numara olarak göze çarpıyor.
Joe Willock, profesyonel kulüp kariyeri boyunca çıktığı 337 resmi maçta toplam 52 gol ve 31 asist üretmiştir. 2026-27 sezonunda ise Newcastle United formasıyla tüm kulvarlarda 13 maçta 3 gol ve 1 asist ile oynadı.