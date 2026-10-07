Serdar Adalı mazbatasını aldı, camiaya seslendi. "Büyük hayalleri gerçeğe dönüştüreceğiz."

Geçtiğimiz 1,5 senede koşullar gereği 3 seçimli genel kurul yaptık. Camiamız bize bu mazbatayı 3 defa ayrı ayrı layık gördü. Bu da demektir ki Beşiktaş’a karşı, Beşiktaşlılara karşı kat kat daha fazla sorumluluk taşıyoruz.

Yola çıktığım ilk günden beri bana destek veren aileme, bizimle birlikte çaba gösteren kardeşlerime, yol arkadaşlarıma ve büyük Beşiktaş camiasına canı gönülden teşekkür ediyorum.

Şimdi sırada daha büyük hayaller var. Onları gerçeğe dönüştürmek için, Beşiktaşımızı layık olduğu başarılara ve güzel günlere taşıyabilmek için buradayız. Yeni dönemde mali ve sportif açıdan var gücümüzle çalışıp Beşiktaş’ı hep daha iyiye, hep daha yükseğe taşımak için var gücümüzle çalışacağız. Beşiktaşlıların layık oldukları mutlulukları inşallah hep birlikte yaşayacağız.