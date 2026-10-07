Serdar Adalı mazbatasını aldı, camiaya seslendi. "Büyük hayalleri gerçeğe dönüştüreceğiz."
07.10.2026 18:55
Beşiktaş Başkanı Serdar Adalı ve yeni yönetim kurulu, mazbatalarını aldılar. Başkan Adalı, "1.5 senede üç kere bizi seçen camiamıza karşı sorumluluklarımız büyük" dedi.
Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı’nda yeniden Beşiktaş JK Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilen Başkan Serdal Adalı ile yeni Yönetim Kurulu, Tüpraş Stadyumu’nda düzenlenen törenle mazbatalarını aldılar.
Başkan Serdal Adalı, mazbata töreninde yaptığı konuşmada şunları söyledi:
"Beşiktaş Yönetim Kurulu Başkanı mazbatasını aldığım gün, tarih 6 Ocak 2025’i gösteriyordu. O gün nasıl heyecanlı, gururlu ve mutluysam bugün karşınıza yine aynı duygularla geldim. Beşiktaş Başkanı olarak geçirdiğim bu 1,5 sene benim hayatımın en anlamlı dönemi. Genel Kurul üyelerimizin, camiamızın desteğiyle bu görevi sürdürmeye, bu onuru yaşamaya devam ediyorum.
Geçtiğimiz 1,5 senede koşullar gereği 3 seçimli genel kurul yaptık. Camiamız bize bu mazbatayı 3 defa ayrı ayrı layık gördü. Bu da demektir ki Beşiktaş’a karşı, Beşiktaşlılara karşı kat kat daha fazla sorumluluk taşıyoruz.
Yola çıktığım ilk günden beri bana destek veren aileme, bizimle birlikte çaba gösteren kardeşlerime, yol arkadaşlarıma ve büyük Beşiktaş camiasına canı gönülden teşekkür ediyorum.
Şimdi sırada daha büyük hayaller var. Onları gerçeğe dönüştürmek için, Beşiktaşımızı layık olduğu başarılara ve güzel günlere taşıyabilmek için buradayız. Yeni dönemde mali ve sportif açıdan var gücümüzle çalışıp Beşiktaş’ı hep daha iyiye, hep daha yükseğe taşımak için var gücümüzle çalışacağız. Beşiktaşlıların layık oldukları mutlulukları inşallah hep birlikte yaşayacağız.
Sözlerime son verirken; yeni dönemde beraber yol yürüyeceğim değerli yönetim kurulu üyesi arkadaşlarıma hoş geldiniz diyor, desteklerinden dolayı bir kez daha genel kurul üyelerimize, camiamıza teşekkür ediyorum. Yeni dönemin Beşiktaşımız için hayırlı olmasını diliyor, saygı ve sevgilerimi sunuyorum.”