Sergen Yalçın. "A Milli Takım kadrosunun yüzde 80'i kemikleşmiş ve burada. Yüzde 20 değişebilir"
11.11.2026 19:40
UEFA Uluslar Ligi'nde Belçika ile İzmir'de oynayacağımız maç için planlarını galibiyet üzerine yaptığını söyleyen teknik direktör Sergen Yalçın, kadro için de önemli açıklamalar yaptı.
UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki 5. maçında yarın İzmir'de Belçika ile karşı karşıya gelecek A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Sergen Yalçın, bütün planlarını galibiyet üzerine yaptıklarını söyledi.
Ay-yıldızlı ekibin başında ilk maçına çıkacağını belirten Sergen Yalçın, "Heyecanlıyız. İlk milli maçımıza çıkacağız. Burada olmak çok değerli. Sorumluluklarımız çok fazla. Bunun bilincindeyiz. İyi hazırlandık. Ufak tefek dokunuşlar yapmaya çalıştık. Zeki'nin yarın maça başlama ihtimali çok zor. Sakatlıktan çıkan 3-4 oyuncumuz var. Belli bölümlerde onları da kullanacağız. İnşallah iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz." diye konuştu.
Belçika karşılaşmasının gruptaki durumları açısından büyük önem taşıdığını vurgulayan 54 yaşındaki teknik adam, şu ifadeleri kullandı:
“Gruptaki durumumuz ortada. Play-out oynama durumumuz var. Çocukların hepsi maça konsantre. İyi hazırlandık. Bütün planımızı kazanmak üzerine yaptık. Mutlaka 3 puan almamız lazım. Bu grupta kalmak da çok önemli. Böyle takımlarla oynadığımızda seviyemizi daha net görebiliyoruz. Uzun vadeli planlar yapıyoruz. Santrforumuz yanımızda. Yarın maça Enes Ünal başlayacak. Buraya gelmemizin sebebi Türk futbolunu yukarıya çıkarmak, iyi oyunlar oynamak ve takdir toplamak. Bazı şeyleri değiştirmek çok kolay değil. Beraber bir şeyler yapmak istiyoruz. Hepsi çok karakterli çocuklar. Burada başarılı olmamak için hiçbir sebep yok. Çok güzel yerlere gelecek bir kadromuz var. Bunu yapmaya çalışıyoruz.”
"İRFAN CAN İLE BİRLİKTE ÜZÜLEN 25 FUTBOLCU DAHA VAR"
Sergen Yalçın, Fenerbahçe'de forma giyen İrfan Can Kahveci'nin aday kadroya alınmamasına ilişkin şu görüşleri paylaştı: "İrfan Can Kahveci, bizim geniş kadromuzda bulunan bir oyuncu. Onunla beraber üzülen 25 oyuncu daha var. Bireysel algılamayalım. Bunu uygun gördük. Buna da saygı duyulmasını bekliyoruz. İrfan Can, her zaman bizim milli takımın oyuncusu. Performansı iyiye gidiyor. İnşallah onu da buraya alırız. Hiç kimseye karşı art niyetim yok. Bazı bölgelerde yığılmalar oluyor. Hepsini alamıyoruz. Milli takım oyuncusunu kadroya alıp tribünde oturtmak istemiyorum."
Yalçın, Göztepe'de görev yapan Arda Okan Kurtulan'ın prosedür gereği aday kadroya dahil edilemediğini kaydetti. Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov'un konuyla ilgili açıklamalarının kendisini ilgilendirmediğini aktaran 54 yaşındaki çalıştırıcı, "Arda Okan, prosedür gereği milli takımda oynayamıyor. Bunu biz de bilmiyorduk. Bu herhalde süre gerektiriyor. Arda Okan kadromuzda vardı, alacaktık ama prosedür gereği oynayamıyor. Aday kadroya alamadık. Kendisini arattırdık. Dilekçe yazması ve işlemleri başlatması gerekiyor. Bu, kısa dönemde yetişmiyor. Geniş havuzda yer alan bir oyuncu. Uygun olursa takımımızda her zaman olur." dedi.
"KADRODA YÜZDE 20'LİK BÖLÜM PERFORMANSA GÖRE DEĞİŞEBİLİR."
Aday kadro tercihlerine ilişkin de konuşan Sergen Yalçın, 50'nin üzerinde futbolcunun yer aldığı bir havuza sahip olduklarını söyledi. Yalçın, "Kadro seçiminde bazı değişiklikler yaptık. 50'nin üzerinde bir oyuncu havuzumuz var. Kemikleşmiş bir milli takım kadrosu var. Yüzde 80'i buraya gelen oyuncular. Yüzde 20'si performansa göre değişebilir. Genç oyuncular aldık. Onlara da buraya gelebileceklerinin mesajını veriyoruz. Aday kadronun dışında kalan oyuncular tabii ki üzülüyorlar. Her Türk oyuncu milli takıma gelmek ister. Biz de kadro seçmek zorundayız. Başlayan grubun önemli olduğunu düşünüyorum. Maçı bitiren grubun daha önemli olduğunu düşünüyorum." şeklinde görüş belirtti.
Sergen Yalçın, Ferdi Kadıoğlu'nun Belçika karşılaşmasında ilk 11'de forma giyeceğini belirtti.
Milli futbolcunun fiziksel durumunun iyi olduğunu aktaran Yalçın, "Ferdi Kadıoğlu yüzde 100 hazır. İngiltere'de takımında son maçta da kadrodaydı. Yarın maça başlayacak. Ferdi'yi olması gereken yerde göreceğiz." dedi.
Futbolcularla iletişimlerinin iyi olduğunun altını çizen deneyimli çalıştırıcı, "Oyuncularla diyaloglarımız iyi. Çok uzak değiliz, yakın temastayız. Sürekli fikir alışverişindeyiz. En ufak bir problemimiz yok. Hepsi pırlanta gibi çocuklar. Lütfen negatif haberler yapmayın. Bana istediğinizi yapabilirsiniz ama onlara bulaşmayın." şeklinde konuştu.
Sergen Yalçın, Belçika maçında alınacak galibiyetin tüm Türkiye için önemli olduğunu kaydetti.
Başarıyı hep birlikte elde etmek istediklerini vurgulayan Yalçın, "Galibiyete benim ihtiyacım yok. Halkın, oyuncuların, herkesin ihtiyacı var. Hepimiz başarılı olmak istiyoruz. Mutlu olmak istiyoruz. Bir galibiyet alacaksak bunu hep beraber yapacağız." diyerek sözlerini tamamladı
ENES ÜNAL: MiLLİ TAKIM BİZİM İÇİN HİZMET YERİ
A Milli Takım Teknik Direktörü Sergen Yalçın'la Gürsel Aksel Stadı'nda düzenlenen basın toplantısına katılan Enes Ünal, yeniden milli takımda olduğu için mutlu olduğunu belirtti.
Türkiye'yi temsil etmek ve milli takımın bir parçası olmanın kendisi için her zaman gurur kaynağı olduğunu vurgulayan 29 yaşındaki milli futbolcu, "Bizim için milli takım hizmet yeri. Burada bulunmak, ülkemize hizmet edebilmek çok önemli. Hocama da bu şansı tekrar bana tanıdığı için teşekkür ederim." diye konuştu.
Enes Ünal, şans bulması durumunda elinden gelenin en iyisini yapacağını, mücadeleden de hiçbir zaman kaçmayacağını aktardı.
Enes Ünal, milli takımın eski teknik direktörü Vincenzo Montella zamanında kadroya çağrılmamasına ilişkin Montella ile iyi bir iletişiminin olduğunu, ancak teknik direktörünün o gün öyle bir tercih yaptığını ve buna da saygı duyduğunu söyledi.
Mental olarak nasıl toparladığına ilişkin soruya da Enes Ünal, "Çok iyiyim, mental olarak inanılmazdım, çok güçlüyüm demek çok kolay. Ancak çok çok zor dönemlerim oldu. Çok iyi bir ailem var onun için çok mutluyum. Çok iyi bir eşim, çok iyi bana destek veren insanlar var. Tabii sakatlık, bazen şöyle bir algı oluyor, hani oyuncu sakatlanıyor, kaçıyor gibi... Sakatlık bir profesyonel atlet için yaşanabilecek en kötü senaryo. Hiç istemediği bir senaryo. Çok mutsuz, depresif ve yalnız olduğunuz bir senaryo. Dediğim gibi hani bundan da farklı tecrübeler edinmeye çalıştım ve çevremdeki güzel insanların desteğiyle atlatabildim." şeklinde cevap verdi.