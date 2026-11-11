Sergen Yalçın. "A Milli Takım kadrosunun yüzde 80'i kemikleşmiş ve burada. Yüzde 20 değişebilir"

Aday kadro tercihlerine ilişkin de konuşan Sergen Yalçın, 50'nin üzerinde futbolcunun yer aldığı bir havuza sahip olduklarını söyledi. Yalçın, "Kadro seçiminde bazı değişiklikler yaptık. 50'nin üzerinde bir oyuncu havuzumuz var. Kemikleşmiş bir milli takım kadrosu var. Yüzde 80'i buraya gelen oyuncular. Yüzde 20'si performansa göre değişebilir. Genç oyuncular aldık. Onlara da buraya gelebileceklerinin mesajını veriyoruz. Aday kadronun dışında kalan oyuncular tabii ki üzülüyorlar. Her Türk oyuncu milli takıma gelmek ister. Biz de kadro seçmek zorundayız. Başlayan grubun önemli olduğunu düşünüyorum. Maçı bitiren grubun daha önemli olduğunu düşünüyorum." şeklinde görüş belirtti.

Sergen Yalçın, Ferdi Kadıoğlu'nun Belçika karşılaşmasında ilk 11'de forma giyeceğini belirtti.

Milli futbolcunun fiziksel durumunun iyi olduğunu aktaran Yalçın, "Ferdi Kadıoğlu yüzde 100 hazır. İngiltere'de takımında son maçta da kadrodaydı. Yarın maça başlayacak. Ferdi'yi olması gereken yerde göreceğiz." dedi.

Futbolcularla iletişimlerinin iyi olduğunun altını çizen deneyimli çalıştırıcı, "Oyuncularla diyaloglarımız iyi. Çok uzak değiliz, yakın temastayız. Sürekli fikir alışverişindeyiz. En ufak bir problemimiz yok. Hepsi pırlanta gibi çocuklar. Lütfen negatif haberler yapmayın. Bana istediğinizi yapabilirsiniz ama onlara bulaşmayın." şeklinde konuştu.

Sergen Yalçın, Belçika maçında alınacak galibiyetin tüm Türkiye için önemli olduğunu kaydetti.

Başarıyı hep birlikte elde etmek istediklerini vurgulayan Yalçın, "Galibiyete benim ihtiyacım yok. Halkın, oyuncuların, herkesin ihtiyacı var. Hepimiz başarılı olmak istiyoruz. Mutlu olmak istiyoruz. Bir galibiyet alacaksak bunu hep beraber yapacağız." diyerek sözlerini tamamladı