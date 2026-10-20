Sergen Yalçın, A Milli Takım'daki görevine başlar başlamaz açıkladı. "Onunla konuşacağım, gelecek"
20.10.2026 13:33
A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü Sergen Yalçın, görevini açıklamasının ardından merak edilen soruları da yanıtladı.
A Milli Takım'da Vincenzo Montella döneminin sona ermesinin ardından Sergen Yalçın ile anlaşmaya varıldı.
Ay-yıldızlılardaki görevini resmen açıklayan Yalçın, takımda son olarak yaşanan Berke Özer olayıyla ilgili de dikkat çeken sözler sarf etti.
"BERKE KONUSUNU ÇÖZERİZ"
Kafa Sports'ta konuşan Yalçın, "Berke Özer ile ilgili daha önce bazı problemler oldu ancak bunlar çözülmeyecek şeyler değil. Bunlar genç çocuklar, hata yapabilirler. Çok zor olacağını düşünmüyorum. Konuşacağım Berke'yle. Gelecek tabii ki neden gelmesin? Bir sorun çıkmaz. Bunlar bizim evladımız, gereken konuşmayı yaparız. Özür dilemesi gereken bir şey varsa özür diler, çözeriz." dedi.
"MAAŞIMI BİLE KONUŞMADIM"
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile görüşmesini de açıklayan Yalçın, "İbrahim Hacıosmanoğlu Başkan ile zaten dostluğumuz var. Aradı, konuştuk ve ben de olumlu baktım. İnan daha maaşımı bile konuşmadım. Çok önemli değil ki bu konular A Milli Takım olunca. 4 sene anlaştık öyle. Konu A Milli Takım olunca her şey geride kalır."