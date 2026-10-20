Sergen Yalçın, A Milli Takım'daki görevine başlar başlamaz açıkladı. "Onunla konuşacağım, gelecek"

Kafa Sports'ta konuşan Yalçın, "Berke Özer ile ilgili daha önce bazı problemler oldu ancak bunlar çözülmeyecek şeyler değil. Bunlar genç çocuklar, hata yapabilirler. Çok zor olacağını düşünmüyorum. Konuşacağım Berke'yle. Gelecek tabii ki neden gelmesin? Bir sorun çıkmaz. Bunlar bizim evladımız, gereken konuşmayı yaparız. Özür dilemesi gereken bir şey varsa özür diler, çözeriz." dedi.