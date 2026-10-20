Sergen Yalçın, A Milli Takım'ı resmen açıkladı. "Gurur ve mutluluk verici"
20.10.2026 08:25
Son Güncelleme: 20.10.2026 13:28
Sergen Yalçın, A Milli Takım ile anlaştığını açıkladı. Yalçın, "Hepimiz için hayırlı olsun, bu çok önemli bir görev” ifadelerini kullandı.
A Milli Takım'ın Vincenzo Montella'dan sonraki teknik direktörü belli oldu.
A Milli Takım'da Sergen Yalçın dönemi başladı.
SERGEN YALÇIN AÇIKLADI
Kafa Sports'ta konuşan Sergen Yalçın, A Milli Takım'daki görevini resmen açıkladı.
Yalçın şöyle dedi:
"Bu görev çok önemli bir görev. Ay-yıldız her şeyin üzerindedir. Her teknik direktörün gelmek istediği yerdir. Halkın teknik direktörü olmak çok güzel. Benim için de gurur ve mutluluk verici. Herkesin desteği ile inşallah başarılı bir Milli Takım yolu bizi bekliyordur. Halkın A Milli Takım'ın arkasında koşmasını sağlayacağız yeniden."
SÖZLEŞMESİNİ DE DUYURDU
Yalçın, A Milli Takım'da görev yapacağı süreyi de şöyle belirtti:
"Tablo kötü Dünya Kupası'ndan beri. Şöyle bir durum var, bir galibiyetle en iyi sonuncu olabilir ve play-off oynayabiliriz. A Ligi'nde düşmememiz gerekiyor. Oradaki maçlar bizim seviyemizi artıracak. Belçika'yı yenersek play-off oynarız. O maçı kazanmamız lazım. Planımız Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası. 4 yıllık anlaşma çok gibi gelmesin. Mecbur yapmak zorundayız çünkü Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası var. Bunların zamanı bu kadar. Bunları keyfe keder yapmıyoruz. Bir Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası oynayalım dedim."
TFF de saat 15.00'teki toplantının ardından Sergen Yalçın'ı resmen açıklayacak.
YALÇIN KARİYERİ
Son olarak Beşiktaş'ta görev yapan 53 yaşındaki teknik direktör, geçen sezonun bitiminde siyah beyazlılara veda etmişti.
Futbolcuyken 37 kez görev yaptığı A Milli Takım'da ilk kez teknik direktör olarak görev yapmaya hazırlanan Yalçın'ın kariyerinde 1 Süper Lig ve 1 Türkiye Kupası şampiyonluğu var.
MİLLİ TAKIM MAÇLARI
Uluslar A Ligi'ndeki ilk 4 maçını da kaybederek Montella ile yollarını ayıran A Milli Takım, son 2 sınavına kasım ayında çıkacak.
12 Kasım'da Belçika'yı İzmir'de konuk edecek ay-yıldızlılar, 15 Kasım'da Fransa deplasmanına çıkacak.