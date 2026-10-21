Sergen Yalçın dünya basınında. "Beyni yok" sözlerini hatırlattılar
21.10.2026 14:58
İngiliz medyası, Sergen Yalçın'ın A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü olmasını Balotelli krizine gönderme yaparak duyurdu.
A Milli Futbol Takımı'nda Vincenzo Montella'nın yerine göreve getirilen Sergen Yalçın, ay-yıldızlıların tarihindeki 48. teknik direktörü oldu.
Montella ile yollarını ayıran Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Takım'ı 4 yıllığına Yalçın'a emanet etti.
Bu gelişme dünya basınına da yansıdı. İngiliz The Sun gazetesi Yalçın'ı “Beyni yok” sözleri ve Balotelli hatırlatmasıyla duyurdu.
BALOTELLİ KRİZİNE GÖNDERME
Haber ayrıntısında, Uluslar Ligi'ndeki “Korkunç başlangıç sonrası” Montella'nın görevden alındığı ve Yalçın'ın yeni hoca olduğu ifade edildi.
Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra bir süredir görev yapmadığı da vurgulanan Yalçın için Balotelli krizi hatırlatıldı.
"Balotelli'ye ‘Beyni yok’ diyen Yalçın Türkiye'nin yeni teknik direktörü oldu." denildi.
NELER YAŞANMIŞTI?
Yalçın bir televizyon programında yorumculuk yaparken Türkiye'ye gelerek Adana Demirspor forması giyen yıldız futbolcu Balotelli'yi eleştirmişti.
Kariyerinde Inter, Milan ve Liverpool gibi takımlarda forma giyen İtalyan golcü için Yalçın, “Balotelli'nin beyni yok.” demişti.
Bu gelişmelerin ardından 21 Eylül 2021 tarihinde oynanan ve Beşiktaş'ın 3-0 öndeyken Adana Demirspor'un 3-3 geri dönüşüyle sonuçlanan maçta Balotelli, Yalçın'ın karşısına geçerek elleriyle kafasını işaret etmişti.
"TEKNİK DİREKTÖRLÜĞÜMDE İLK DEFA GÖRÜYORUM" DEMİŞTİ
Maç sonrasında Balotelli'nin hareketi hakkında konuşan Yalçın şu ifadeleri kullanmıştı:
“Direkt bana hareket yaptı. Hakem sarı kart gösterdi. Bir oyuncunun rakip teknik direktöre böyle bir hareketini, futbolculuğum ve teknik direktörlüğümde ilk defa görüyorum. Hakem sarı kartla cezalandırdı. Ama bir futbolcunun rakip teknik direktöre yapmaması gereken bir hareket. Balotelli benim muhatabım değil. Ben teknik direktörüm o futbolcu. Kendisiyle daha önce hiç görüşüp konuşmadım. Herhalde geçen sezon bize gelemedi onun için mi? Kendisi adına üzücü. Benim adıma değil. Kendi seviyesini belli etmiş oldu. Çok seviyesiz bir hareket.”
YALÇIN'IN KARİYERİ
Teknik direktörlüğünde Beşiktaş'a çifte kupa kazandıran Yalçın, futbolculuğunda da 3'ü siyah beyazlılarla 2'si Galatasaray'la 5 şampiyonluk yaşadı.
O, Beşiktaş'ta hem futbolcu, hem de teknik direktör olarak bu başarıyı elde eden ilk ve tek isim.
Muhteşem sol ayağı, eşine az rastlanır yeteneği ve şampiyonluk getiren golleriyla iz bıraktığı yeşil sahalara 2008'de veda etti.
İlk teknik direktörlük deneyimini Gaziantep'te yaşadı. Sivasspor, Eskişehirspor, Konyaspor, Alanyaspor, Yeni Malatyaspor ve Antalyaspor'u da çalıştırdı. Görev süresini çoğunlukla bir sezonla sınırlı tuttu.
Efsanesi olduğu Beşiktaş'ın başına Ocak 2020'de geçtiğinde uzun yıllar unutulmayacak bir törenle karşılandı.
Siyah beyazlıların başında ilk tam sezonunu geçirdiği 2021 yılında takıma iki kupa birden kazandırdı.
SAKATLIĞI DÜNYA KUPASI'NA GİTMESİNİ ENGELLEMİŞTİ
Yalçın yeteneği ve başarılarının yanı sıra magazinsel karakteriyle futbolculuğunda çok konuşuldu.
Futbolculuğu ve teknik direktörlüğü kadar yorumculuğuyla da kendisini milyonlara izletmeyi başardı.
İlk kez 1996'da avrupa şampiyonasıyla a milli takıma yükselen Sergen Yalçın bu seviyede ay yıldızlı formayı 37 kez giydi. Türkiye'nin yarı final oynadığı 2002 dünya kupasını sakatlığı sebebiyle kaçırdı. Ay yıldızlı formaya 2004 avrupa şampiyonası elemelerinde veda eden Yalçın artık A Milli Takım'ın başında.
İMZA TÖRENİ DÜZENLENECEK
TFF, A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü olan Sergen Yalçın için yarın 14.00'te imza töreni düzenleneceğini açıkladı.
Yalçın, milli takımın başındaki 27'nci Türk teknik direktör ünvanıyla görev yapacak.
A Milli Takım'da Türk çalıştırıcıların yanı sıra 4'er Macar ve İtalyan, 3'er İngiliz ve Yugoslav, 2'şer Rumen ve Alman, birer de İskoç, İrlandalı ve Hollandalı teknik adam görev aldı.
A Milli Futbol Takımı, 103 yıllık tarihinde en çok maça Fatih Terim döneminde çıktı. Ay-yıldızlı ekibin başında 1990, 1993-1996, 2005-2009 ve 2013-2017 dönemlerinde görev yapan Terim yönetiminde toplam 135 müsabaka oynandı.