Sergen Yalçın dünya basınında. "Beyni yok" sözlerini hatırlattılar

Teknik direktörlüğünde Beşiktaş'a çifte kupa kazandıran Yalçın, futbolculuğunda da 3'ü siyah beyazlılarla 2'si Galatasaray'la 5 şampiyonluk yaşadı.

O, Beşiktaş'ta hem futbolcu, hem de teknik direktör olarak bu başarıyı elde eden ilk ve tek isim.

Muhteşem sol ayağı, eşine az rastlanır yeteneği ve şampiyonluk getiren golleriyla iz bıraktığı yeşil sahalara 2008'de veda etti.



İlk teknik direktörlük deneyimini Gaziantep'te yaşadı. Sivasspor, Eskişehirspor, Konyaspor, Alanyaspor, Yeni Malatyaspor ve Antalyaspor'u da çalıştırdı. Görev süresini çoğunlukla bir sezonla sınırlı tuttu.

Efsanesi olduğu Beşiktaş'ın başına Ocak 2020'de geçtiğinde uzun yıllar unutulmayacak bir törenle karşılandı.



Siyah beyazlıların başında ilk tam sezonunu geçirdiği 2021 yılında takıma iki kupa birden kazandırdı.