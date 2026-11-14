Sergen Yalçın: Milli takımımızın ve ülkemizin galibiyete ihtiyacı var

Teknik direktör Sergen Yalçın'la birlikte basın toplantısına katılan milli file bekçisi Berke Özer, yeniden ay-yıldızlı ekibin kadrosunda bulunduğu için çok mutlu olduğunu ifade etti.

Fransa'nın dünyanın en iyi takımlarından biri olduğuna dikkati çeken Berke Özer, "Çok yetenekli oyunculardan kurulu bir takım. Bizim saha içinde değiştirmek istediğimiz birçok nokta var. Çok fazla zamanımız olmasa da mental anlamda daha iyi duruma gelmek için toplantılarla, bire bir görüşmelerle iyi bir duruma geldiğimizi düşünüyorum. Yarın da ülkemizi gururlandırmak için sahaya çıkıp mücadele edeceğiz." ifadelerini kullandı

A Milli Futbol Takımı'nın uzun süredir bir arada oynayan futbolculardan kurulu olduğunu söyleyen Berke Özer, "Bu tür dönemlerde bunun avantaj olduğunu düşünüyorum. Takımda herkesin birbirine olan güveni tam. Bazen kötü dönemler olabiliyor. Baktığımızda oynadığımız rakipler çok kolay değildi. Hocamız da ilk günden bu yana hem saha içi hem saha dışında birçok noktaya dokundu. Milli forma altında göstermemiz gerekenleri bizlerle paylaştı. Uzun zaman içinde daha farklı noktaya geleceğimizi düşünüyorum. Kimsenin birbirinden bir şüphesi yok, herkesin güveni tam. Biz hep bir aradayız ve önümüzdeki dönemde bunu tüm Türkiye'ye göstermek istiyoruz." açıklamasını yaptı.

Fransa'nın çok önemli yıldızlara sahip olduğunun altını çizen Berke, şöyle konuştu:

"Fransa'nın son maçında mağlup olması, onların nasıl bir takım olduğu gerçeğini değiştirmez. Büyük yıldızların olduğu yerde ufak krizler olabiliyor. Biz sonuna kadar onlara saygılıyız. Sahada ne gerekiyorsa yapmak istiyoruz. Olise ve Mbappe, dünyanın en iyi oyuncularından. Biz de kendimize çok güveniyoruz ve onları durdurmak için her şeyi yapacağız. Her rakibe olduğu gibi onlara da en büyük saygıyı gösterip mücadele edeceğiz."