Sergen Yalçın. "Planlarımız tuttu ama bunu skora yansıtamadık"
16.11.2026 01:20
Fransa karşısında alınan yenilgiye rağmen ilerisi için büyük kazanımlar elde ettiklerini ifade eden Sergen Yalçın, "Ben umut ışığını gördüm" şeklinde konuştu.
A Milli Takım Teknik Direktörü Sergen Yalçın maçın ardından şunları söyledi:
"Oyuncular ülkeleri için mücadele ediyorlar. Bana göre bu mücadelenin sonunda da çok ciddi bir övgüyü hak ediyorlar ve onu vermek lazım öncelikle. Ama maalesef biz kendi oyuncularımızı eleştirmeye, yerin dibine sokmaya çok meraklı olduğumuz için gereken saygıyı göstermiyoruz.
Oyun planımız son derece doğruydu. Altı günde iki maçı farklı formatlarla oynadık. Biraz rakibe göre pozisyon aldık. Fransa'yı analiz ettiğimizde ön tarafı çok güçlüi forvet hattında belki de dünyanın en iyi oyuncu grubu var ama arka tarafı da bir o kadar sıkıntılı. Analizimizi bunun üzerine yapmıştık.
Planımız da doğru işledi. Çok doğru gittik oyunun tamamında. Beraberliği yakalayabilirdik, öne geçebilirdik. Çok net pozisyonlar yakaladık. Çok dengeli bir maç oldu. Bana göre iki takım da kazanabilirdi ama futbolda her zaman istedikleriniz olmuyor. Bazen sonuca yansımıyor. Ama ben ve ekibim bu iki maçta görmemiz gerekeni gördük. Bundan sonrası için yapacağımız planları kafamızda belirledik. Bu 6-7 günlük süreç çok iyi oldu bizim için. İnşallah Avrupa Şampiyonası kuralarından sonra milli takımımız hakettiği yere gelecektir."