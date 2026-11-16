Sergen Yalçın. "Planlarımız tuttu ama bunu skora yansıtamadık"

Planımız da doğru işledi. Çok doğru gittik oyunun tamamında. Beraberliği yakalayabilirdik, öne geçebilirdik. Çok net pozisyonlar yakaladık. Çok dengeli bir maç oldu. Bana göre iki takım da kazanabilirdi ama futbolda her zaman istedikleriniz olmuyor. Bazen sonuca yansımıyor. Ama ben ve ekibim bu iki maçta görmemiz gerekeni gördük. Bundan sonrası için yapacağımız planları kafamızda belirledik. Bu 6-7 günlük süreç çok iyi oldu bizim için. İnşallah Avrupa Şampiyonası kuralarından sonra milli takımımız hakettiği yere gelecektir."