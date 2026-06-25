Sergen Yalçın'dan bomba itiraf. "Lewandowski'yi ben istemedim"
25.06.2026 10:44
Teknik direktör Sergen Yalçın, Beşiktaş'taki son dönemine binaen dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Geride kalan sezonu Beşiktaş'ın başında geçiren ve yeni sezon öncesi yolların ayrıldığı teknik direktör Sergen Yalçın'dan çarpıcı açıklamalar geldi.
Kafa Sports YouTube kanalında konuşan Yalçın; A Milli Takım'ın Dünya Kupası performansı, Beşiktaş'taki dönemi ve Arda Turan'ın Shakhtar kariyerine ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı.
İşte Yalçın'ın sözleri:
"LEWANDOWSKI'Yİ BEN KABUL ETMEDİM"
"Lewandowski'yi kabul etmedim. Başkana Lewandowski'yi alırsak, Quaresma'yı da alalım, ben de 3-5 kilo versem oynarım' dedim. Çok güldük. Banane abi Barcelona'da oynuyorsa. Ben 40 yaşında adam almam. Kurmak istediğimiz sisteme aykırı bir defa. 'Alacaksan Lukaku, Sörloth al' dedim. Lewandowski o zaman 15 milyon euro imza parası, 12 milyon euro da maaş istiyordu. Kötü mü yapmışım, iyi mi?"
"FATİH TERİM'İ DİNLEMEK LAZIM"
"Fatih Hoca'nın yaptığı tespitlere dikkat etmek lazım. Dinlemek lazım onu. Duayen olarak gördüğümüz bir isim. Türkiye'de milli takımı eleştirecek kişi Fatih Terim'dir."
"TÜRKİYE'DEN UZAK DUR ARDA"
"Arda Turan, Avrupa'da güzel takımlara gidebilir. Arda'ya tavsiyem; Türkiye'den uzak dur. Başımıza gelenleri gördün işte. Daha ötesi var mı?"