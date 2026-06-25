Sergen Yalçın'dan bomba itiraf. "Lewandowski'yi ben istemedim"

"Lewandowski'yi kabul etmedim. Başkana Lewandowski'yi alırsak, Quaresma'yı da alalım, ben de 3-5 kilo versem oynarım' dedim. Çok güldük. Banane abi Barcelona'da oynuyorsa. Ben 40 yaşında adam almam. Kurmak istediğimiz sisteme aykırı bir defa. 'Alacaksan Lukaku, Sörloth al' dedim. Lewandowski o zaman 15 milyon euro imza parası, 12 milyon euro da maaş istiyordu. Kötü mü yapmışım, iyi mi?"