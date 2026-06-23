Sergen Yalçın'dan Montella'ya olay sözler. "Yazık oluyor, milli takımdan moralsiz geliyordu"

Paraguay maçı sonrası konuşan Montella şu ifadeleri kullanmıştı:



"Çok çok üzgünüm. Milletimiz adına büyük beklentiler vardı. Bizim de beklentilerimiz büyüktü. TFF adına da çok üzgünüm, nasıl çalıştıklarını biliyorum. Futbolcuların nasıl çalıştıklarını biliyorum. 35 yıldır futboldayım, normalde 50 yılda bir denk gelir ama bize iki maçta denk geldi! İki maçta 65 şut var! topla oynamayı söylemiyorum bile! Kader bizden yana değildi!"



"Tekrar forvet konusu açmanıza şaşırarak bakıyorum! 65 şutu hatırlatmak isterim. Bir şekilde olmuyor, girmiyor! Biriniz bazı anların futbolda neden yaşandığını açıklayabilirse, ben de öğrenmeye hazırım! Biz gidiyoruz olmuyor ama rakip geliyor ilk şutta oluyor! Rakip ceza sahasında daha iyi olabilirdik ama bu durum, futbolcularımı eleştirmemi gerektirmiyor.