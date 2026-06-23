Sergen Yalçın'dan Montella'ya olay sözler. "Yazık oluyor, milli takımdan moralsiz geliyordu"
23.06.2026 09:40
Son Güncelleme: 23.06.2026 10:22
Beşiktaş'tan ayrılan teknik direktör Sergen Yalçın, Montella'nın kariyeri ve milli yıldız Orkun Kökçü hakkında açıklamalarda bulundu.
"NE BAŞARISI VAR?"
Beşiktaş'tan ayrılan teknik direktör Sergen Yalçın, A Milli Takım Teknik Direktörü Montella'yı eleştirdi.
KAFA Sports'a konuşan Yalçın, "Milli takım, büyük takım hocası olmak için bir başarı kriteri olması lazım. Artık böyle bir şey yok. Montella hangi başarıyla milli takıma teknik direktör oldu? Ne başarısı var mesela?"
"BAZI PROBLEMLER VAR"
Yalçın, “Montella’nın Orkun’u çok fazla oynatacağını düşünmüyorum. Orkun, milli takımdan döndüğünde takıma oldukça moralsiz geliyordu. Orada bazı problemler var, söyleyeyim. Bu jenerasyon çok iyi bir jenerasyon. Bu çocukları Montella'yla falan heba etmeyin, yazık oluyor.” ifadelerini kullandı.
Beşiktaş'ın 25 yaşındaki futbolcusu Kökçü, Dünya Kupası'nda ilk maç olan Avustralya karşısında ilk 11'de çıkmış, ikinci maç Paraguay'da ise yedek başlamış 86. dakikada oyuna girmişti.
"BİZE İKİ KEZ GELDİ"
Paraguay maçı sonrası konuşan Montella şu ifadeleri kullanmıştı:
"Çok çok üzgünüm. Milletimiz adına büyük beklentiler vardı. Bizim de beklentilerimiz büyüktü. TFF adına da çok üzgünüm, nasıl çalıştıklarını biliyorum. Futbolcuların nasıl çalıştıklarını biliyorum. 35 yıldır futboldayım, normalde 50 yılda bir denk gelir ama bize iki maçta denk geldi! İki maçta 65 şut var! topla oynamayı söylemiyorum bile! Kader bizden yana değildi!"
"Tekrar forvet konusu açmanıza şaşırarak bakıyorum! 65 şutu hatırlatmak isterim. Bir şekilde olmuyor, girmiyor! Biriniz bazı anların futbolda neden yaşandığını açıklayabilirse, ben de öğrenmeye hazırım! Biz gidiyoruz olmuyor ama rakip geliyor ilk şutta oluyor! Rakip ceza sahasında daha iyi olabilirdik ama bu durum, futbolcularımı eleştirmemi gerektirmiyor.