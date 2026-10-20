Sergen Yalçın'ın sözleşme ayrıntısı ortaya çıktı. Gözler TFF'nin kritik toplantısında
20.10.2026 08:25
Sergen Yalçın ile anlaşmaya varan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bugün yapılacak yönetim kurulu toplantısının ardından resmi imzayı ve ayrıntıları açıklayacak.
SERGEN YALÇIN DÖNEMİ BAŞLIYOR
A Milli Takım'ın Vincenzo Montella'dan sonraki teknik direktörü belli oluyor.
A Milli Takım'da Sergen Yalçın dönemi kapıda.
Montella ile yollarını ayıran Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yeni teknik direktörün seçiminde son aşamaya geldi.
SÖZLEŞME AYRINTISI VE TOPLANTI SAATİ
10 gün süren arayışın ardından Sergen Yalçın ile el sıkışan yönetim, saat 15.00'teki toplantının ardından kararını açıklayacak.
Futbol Federasyonu Sergen Yalçın'la, 2027 yazındaki seçime kadar geçerli sözleşme imzalayacak.
YALÇIN KARİYERİ
Son olarak Beşiktaş'ta görev yapan 53 yaşındaki teknik direktör, geçen sezonun bitiminde siyah beyazlılara veda etmişti.
Futbolcuyken 37 kez görev yaptığı A Milli Takım'da ilk kez teknik direktör olarak görev yapmaya hazırlanan Yalçın'ın kariyerinde 1 Süper Lig ve 1 Türkiye Kupası şampiyonluğu var.
MİLLİ TAKIM MAÇLARI
Uluslar A Ligi'ndeki ilk 4 maçını da kaybederek Montella ile yollarını ayıran A Milli Takım, son 2 sınavına kasım ayında çıkacak.
12 Kasım'da Belçika'yı İzmir'de konuk edecek Ay Yıldızlılar, 15 Kasım'da Fransa deplasmanına çıkacak.
"BEN BİR YILLIK ANLAŞMA YAPIYORUM" DEMİŞTİ
Yalçın daha önce yaptığı bir açıklamada sözleşmeyle ilgili şu ifadeleri kullanmıştı:
“Üç yıllık teklif gelse kabul etmem. Ben bir yıllık anlaşma yapıyorum. Üç sene kontrat yaparsam oraya tazminatı koyarım sonra da o tazminatı senden alırım. Kulübü böyle bir şeyin altına sokmak istemiyorum. Gerek yok. Biz zaten buradayız. Ben kulübümü zor duruma sokmak istemiyorum.”