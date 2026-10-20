Sergen Yalçın'ın sözleşme ayrıntısı ortaya çıktı. Gözler TFF'nin kritik toplantısında

Yalçın daha önce yaptığı bir açıklamada sözleşmeyle ilgili şu ifadeleri kullanmıştı:



“Üç yıllık teklif gelse kabul etmem. Ben bir yıllık anlaşma yapıyorum. Üç sene kontrat yaparsam oraya tazminatı koyarım sonra da o tazminatı senden alırım. Kulübü böyle bir şeyin altına sokmak istemiyorum. Gerek yok. Biz zaten buradayız. Ben kulübümü zor duruma sokmak istemiyorum.”