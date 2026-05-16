Sezon bitti, Beşiktaş'ta ilk veda gerçekleşti. "Son maç, teşekkür ederim"
16.05.2026 09:56
Süper Lig'in son haftasında Rizespor deplasmanına çıkan Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Trendyol Süper Lig'in 34. ve son haftasında Rizespor deplasmanına çıkan Beşiktaş, sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrılmıştı.
Yeni sezon çalışmalarına start veren siyah-beyazlılarda son maç sonrası sıcak gelişmeler yaşanıyor.
BEŞİKTAŞ'A VEDA ETTİ
Beşiktaş'ın sezon başında Atalanta'dan kiraladığı El Bilal Toure, Instagram'dan yaptığı paylaşımla veda etti.
"BU FORMAYI GİYMEKTEN GURUR DUYDUM"
Malili futbolcunun gönderisinde "Son maç. Çok teşekkür ederim Beşiktaş. Tüm zorluklara rağmen bu sezon değerlerle dolu bu formayı giymekten gurur duydum." ifadeleri yer aldı.
BEŞİKTAŞ, BONSERVİSİ DÜŞÜRMEK İSTİYOR
Atalanta ile yapılan anlaşmada 15 milyon euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmama kararı alan Beşiktaş'ın, oyuncu için daha düşük miktarda bir teklif yapması bekleniyor.
BU SEZONKİ PERFORMANSI
Bu sezon siyah-beyazlı formayla 26 resmi maçta forma giyen 24 yaşındaki futbolcu, 7 gol - 5 asistlik bir performans sergiledi.