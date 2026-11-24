UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Türk temsilcilerinden Fenerbahçe zorlu deplasmanda Shakhtar Donetsk ile heyecan dolu bir maça çıkacak.



Şampiyonlar Ligi'nde geride kalan 4 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan Fenerbahçe, Shakhtar Donetsk karşısında da kazanmak ve gruplardan çıkma şansını artırmak istiyor.

Kritik mücadele öncesinde karşılaşmanın canlı yayın bilgileri belli oldu. Shakhtar Donetsk-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi?