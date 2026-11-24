Shakhtar Donetsk-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Şampiyonlar Ligi)
24.11.2026 10:04
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk ile kritik bir mücadeleye çıkacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Türk temsilcilerinden Fenerbahçe zorlu deplasmanda Shakhtar Donetsk ile heyecan dolu bir maça çıkacak.
Şampiyonlar Ligi'nde geride kalan 4 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan Fenerbahçe, Shakhtar Donetsk karşısında da kazanmak ve gruplardan çıkma şansını artırmak istiyor.
Kritik mücadele öncesinde karşılaşmanın canlı yayın bilgileri belli oldu. Shakhtar Donetsk-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
SHAKHTAR DONETSK-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin beşinci haftasında yarın Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk ekibiyle İngiltere'de karşı karşıya gelecek.
Londra'da Chelsea'nin maçlarını oynadığı Stamford Bridge'deki müsabaka, saat 23.00'te başlayacak. İngiltere Futbol Federasyonundan Michael Oliver'ın yöneteceği 90 dakikada Stuart Burt ve James Mainwaring, yardımcı hakem görevi yapacak.
Karşılaşma TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak.
FENERBAHÇE 19, SHAKHTAR 21. SIRADA
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde geride kalan 4 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan sarı-lacivertli ekip, 5 puanla 19. sırada yer alıyor.
İngiliz ekibi Liverpool'u ligdeki son maçında konuk eden Fenerbahçe, 2 kez geriye düştüğü karşılaşmadan 3-2'lik galibiyetle ayrılmayı başardı.
Savaş sebebiyle maçlarını Ukrayna'da oynayamayan Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk ise ligde 4 maçta 4 puan toplamayı başardı. Ukrayna temsilcisi, 21. sırada yer alıyor.
FENERBAHÇE'DE 2 ÖNEMLİ EKSİK
Fenerbahçe'de Shakhtar Donetsk maçı öncesinde 2 eksik isim bulunuyor.
Sakatlıkları devam eden Nathan Ake ve Marco Asensio, yarın oynanacak müsabakada takımlarını yalnız bırakacak.