Şike ve rüşvet skandalı o ülkeyi karıştırdı. Ergin Ataman'ın sözleri yeniden gündemde
22.10.2026 11:21
Son Güncelleme: 22.10.2026 11:45
Yunan basketbolunda ortaya çıkan şike ve rüşvet skandalının ardından Ergin Ataman'ın sözleri yeniden gündem oldu.
ÜÇ AYLIK TAKİP SONRASI ŞİKE VE RÜŞVET OPERASYONU
Yunanistan Basketbol Federasyonu Başkanı Vangelis Liolios ile aralarında hakemlerin de bulunduğu 5 kişi şike ve rüşvet suçlamalarıyla gözaltına alındı.
Atina Savcısı Apostolis Grammenos, üç ay boyunca yürüttüğü soruşturmada, birinci lig maçlarında şike ve yasa dışı bahis yapıldığına ilişkin bulgulara rastladı.
Yaşananların ardından açıklamalar peş peşe gelirken Türk çalıştırıcı Ergin Ataman'ın sözleri de yeniden gündem oldu.
MAÇLAR İÇİN YARGIYA GİDİYORLAR
Panathinaikos Basketbol Kulübü, Yunanistan'da yaşanan şike ve rüşvet operasyonları sonrası sert bir açıklamada bulundu.
Yunan ekibinden yapılan açıklamada, "Kirli bir düzen tarafından elimizden alınanları geri kazanmak için yargı yoluna başvuracağız." ifadeleri kullanıldı.
Maçlarda görevlendirilen hakemlerin "belirli kişiler" tarafından atandığı vurgulanarak "Kulüp, ağır suçlarla ilgili haklarında soruşturma açılmış, evlerinde yüz binlerce avroyu nakit olarak tuttukları belirtilen hakemlerin ve spora saygı duymayan hakemlerin yönettiği maçlarda oynamaya devam ediyor. En çok sevdiğimiz şeyi, basketbolu, adeta zorla kirleten çürümüş bir sistemin içinde kalmaya ve mücadele etmeye devam ediyor." ifadesine yer verildi.
TÜRK EKİBİN MAÇINI DA YÖNETMİŞTİ
Gözaltına alınan hakemler arasında, Türk Telekom ile Litvanya temsilcisi Siauliai Basketbol arasında oynanan BKT Avrupa Kupası karşılaşmasında görev alan hakem Vasiliki Tsaroucha da bulunuyor.
Tsaroucha, Türkiye'den dönüşünde Atina Havalimanı'nda kendisini bekleyen yetkililer tarafından gözaltına alındı.
"YUNAN BASKETBOLUNDA YAŞANANLAR ADİL DEĞİL"
Yunanistan kariyerinde sık sık hakemleri eleştiren ve tepki gösteren Türk antrenör Ergin Ataman daha önce yaptığı bir röportajda şu ifadeleri kullanmıştı:
"Yunan basketbolunda yaşananlar adil değil. Biz yenilgiyi kabul ediyoruz. Ancak Tyrique Jones maç sonu soyunma odasına gelerek Kendrick'e vurdu. Kim bu herif? Bu ne demek oluyor. Bırakın basketbol oynayalım."
VEDA ETMİŞTİ
Yunanistan temsilcisi Panathinaikos AKTOR Basketbol Takımı, başantrenör Ergin Ataman ile yollarını geçtiğimiz haziran ayında ayırmıştı.
Veda paylaşımında Ataman'ın takımla kazandığı 4 kupa (1 Avrupa Ligi, 1 Yunanistan Süper Ligi ve 2 Yunanistan Kupası) da yer aldı. 60 yaşındaki başantrenör, başkan Dimitris Giannakopoulos ile beraber yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanılmıştı:
"Atina'da, bu ülkede çok güzel vakit geçirdim. Pana ile çalıştığım için çok gururluyum. Bu dört kupayı da kulübe kazandırdığım için çok mutluyum. Özellikle Avrupa Ligi şampiyonluğunu. Hayatım boyunca bugünleri, taraftarları, Panathinaikos ailesinin desteğini hatırlayacağım. Yunanistan ve Türkiye'ye vermeye çalıştığım katkıdan dolayı da çok gururluyum. Yunanistan'da tanıştığım tüm arkadaş canlısı insanlardan da çok memnunum. Birlikte geçirdiğimiz bu 3 yıl için çok teşekkür ediyorum. Şimdi hepimiz için yeni bir sayfa açma zamanı."
Ataman yaşananların ardından Instagram hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.
KARİYERİ
Yunanistan ekibinde 3 sezon görev yapan Ataman, Panathinaikos ile 1'er kez Avrupa Ligi ve Yunanistan Süper Ligi ile 2 defa Yunanistan Kupası zaferi yaşadı.