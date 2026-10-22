Şike ve rüşvet skandalı o ülkeyi karıştırdı. Ergin Ataman'ın sözleri yeniden gündemde

Yunanistan temsilcisi Panathinaikos AKTOR Basketbol Takımı, başantrenör Ergin Ataman ile yollarını geçtiğimiz haziran ayında ayırmıştı.



Veda paylaşımında Ataman'ın takımla kazandığı 4 kupa (1 Avrupa Ligi, 1 Yunanistan Süper Ligi ve 2 Yunanistan Kupası) da yer aldı. 60 yaşındaki başantrenör, başkan Dimitris Giannakopoulos ile beraber yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanılmıştı:

"Atina'da, bu ülkede çok güzel vakit geçirdim. Pana ile çalıştığım için çok gururluyum. Bu dört kupayı da kulübe kazandırdığım için çok mutluyum. Özellikle Avrupa Ligi şampiyonluğunu. Hayatım boyunca bugünleri, taraftarları, Panathinaikos ailesinin desteğini hatırlayacağım. Yunanistan ve Türkiye'ye vermeye çalıştığım katkıdan dolayı da çok gururluyum. Yunanistan'da tanıştığım tüm arkadaş canlısı insanlardan da çok memnunum. Birlikte geçirdiğimiz bu 3 yıl için çok teşekkür ediyorum. Şimdi hepimiz için yeni bir sayfa açma zamanı."