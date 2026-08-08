Sol bek transfer açıklandı! 2023'te ayrılmıştı, Galatasaray'a geri döndü
08.08.2026 15:54
Galatasaray, 2023 yılında kulüp alt yapısından ayrılan Umut Erdem'i transfer etti.
Resmi Kurum
Galatasaray Kulübü, altyapısından yetişen sol bek Umut Erdem'i transfer etti.
Sosyal Medya
Sarı-kırmızılı kulüp, 2023'te bonservisiyle Manisa FK'ye giden Umut ile anlaşma imzalandığını Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) bildirdi.
Sosyal Medya
Lisansı çıkarılan Umut'un Galatasaray ile 2029 yılına kadar sözleşmesinin olduğu bilgisi sistemde yer aldı.
Umut, Manisa FK'de 54 resmi müsabakada forma giydi.