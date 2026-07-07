Son dakika golü her şeyi değiştirdi. Ronaldo'nun gözyaşları, istifa ve ABD'nin vedası

Maç sonunda gözyaşlarını tutamayan Cristiano Ronaldo, futbolda kazanmanın ve kaybetmenin olduğunu, kendisinin vicdanının rahat olduğunu söyledi.



Portekiz Milli Takımı'ndaki kariyerini noktalayıp noktalamadığı yönündeki soruyu yanıtlayan Ronaldo, anlık kararlar almadığının altını çizerek "Düşünmek, ailemle konuşmak ve Portekiz'in elenmesini, kişisel durumumu analiz etmek için zamana ihtiyacım var. Ben teknik direktörün ayrılmasını bekliyorum, zaten bunu kendisi duyurdu." açıklamasını yaptı.