Son dakika golü her şeyi değiştirdi. Ronaldo'nun gözyaşları, istifa ve ABD'nin vedası
07.07.2026 08:38
Dünya Kupası son 16 turunda uzatmalarda gelen gol gözyaşlı ve istifa getirdi. Portekiz ve ABD turnuvaya veda ederken İspanya ve Belçika çeyrek finale çıktı.
2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turu mücadelesinde İspanya, 90+1. dakikada bulduğu golle Portekiz'i yenerek çeyrek finale yükseldi.
Maçın ardından Portekiz Milli Takımı'nın teknik direktörü Roberto Martinez, görevinden ayrılacağını açıkladı.
Martinez, “Bu, bir dönemin sonu. Yeni bir sese, yeni bir lidere sahip olmak önemli. Buraya Dünya Kupası'nı kazanma hedefiyle geldim ve kazanamadığım için devam etmenin bir anlamı yok.” ifadelerini kullandı.
"ZAMANA İHTİYACIM VAR"
Maç sonunda gözyaşlarını tutamayan Cristiano Ronaldo, futbolda kazanmanın ve kaybetmenin olduğunu, kendisinin vicdanının rahat olduğunu söyledi.
Portekiz Milli Takımı'ndaki kariyerini noktalayıp noktalamadığı yönündeki soruyu yanıtlayan Ronaldo, anlık kararlar almadığının altını çizerek "Düşünmek, ailemle konuşmak ve Portekiz'in elenmesini, kişisel durumumu analiz etmek için zamana ihtiyacım var. Ben teknik direktörün ayrılmasını bekliyorum, zaten bunu kendisi duyurdu." açıklamasını yaptı.
SON DÜNYA KUPASI MAÇI
Ronaldo'nun da bu büyük turnuvadaki son maçı oldu.
Ronaldo, İspanya maçıyla birlikte 41 yaş 151 günle turnuva tarihinde son 16 turu maçına ilk 11'de başlayan en yaşlı futbolcu oldu.
Bu turnuvadaki 5 maça da 11'de başlayan Ronaldo, 3 kez gol sevinci yaşadı.
KIRMIZI KARTI İPTAL EDİLMİŞTİ, ETKİSİZ KALDI
Diğer son 16 turu maçında ise Dünya Kupası son 16 turunda Belçika, ev sahiplerinden ABD'yi 4-1 yenerek çeyrek finale yükseldi.
Son 32 turunda oynanan Bosna Hersek maçında kırmızı kart gören ancak cezası FIFA tarafından ertelenen ABD'li futbolcu Folarin Balogun karşılaşmada forma giydi. Balogun sahada etkisiz kaldı.
Belçika çeyrek finalde İspanya'yla karşı karşıya gelecek. Mücadele 10 Temmuz'da Los Angeles'ta oynanacak.