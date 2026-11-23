Manavgat'ta oynanan ve Profesyonelliğe Geçiş Ligi (PGL) 12. Grup'ta zirveyi doğrudan ilgilendiren karşılaşmada namağlup lider durumdaki Manavgat Belediyespor, kendisi gibi zirve hesabı yapan ve yoluna namağlup devam eden 1955 Seydişehir Alüminyumspor'u 4-1 mağlup ederek önemli bir galibiyete imza attı.

Karşılaşmanın son düdüğüyle birlikte 1955 Seydişehir Alüminyumsporlu futbolcular çıkış tüneline koşmaya başlarken, tribünlerden sahaya yabancı madde yağmaya başladı.