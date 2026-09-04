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Son düdükle birlikte kırmızı kart çıktı. Başakşehir-Galatasaray maçı sonunda olay

04.09.2026 22:07

Selim Başeğmezer

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Başakşehir ile Galatasaray'ın karşılaştığı maçın bitiş düdüğüyle birlikte bir kırmızı kart daha çıktı.

Son düdükle birlikte kırmızı kart çıktı. Başakşehir-Galatasaray maçı sonunda olay
Anadolu Ajansı

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Başakşehir ile Galatasaray kozlarını paylaştı.

 

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan müsabakada kazanan taraf, 3-2'lik skorla sarı-kırmızılılar oldu.

Son düdükle birlikte kırmızı kart çıktı. Başakşehir-Galatasaray maçı sonunda olay 1
Anadolu Ajansı

Başakşehir'de Umut Bozok, 79. dakikada direkt kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

 

Karşılaşmada son düdüğün gelmesinin ardından bir kırmızı kart daha çıktı.

Son düdükle birlikte kırmızı kart çıktı. Başakşehir-Galatasaray maçı sonunda olay 2
Anadolu Ajansı

Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin, maçın bitimiyle beraber hakem Kadir Sağlam'ın yanına giderek itirazlarda bulundu.

 

Sağlam, bu itirazların sonucunda Şahin'e kırmızı kart gösterdi.

Son düdükle birlikte kırmızı kart çıktı. Başakşehir-Galatasaray maçı sonunda olay 3
IHA

Başakşehirli yetkililer daha sonra Nuri Şahin'i uzaklaştırırken, genç çalıştırıcının oldukça sinirli bir şekilde soyunma odasına gittiği görüldü.

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