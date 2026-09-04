Son düdükle birlikte kırmızı kart çıktı. Başakşehir-Galatasaray maçı sonunda olay
04.09.2026 22:07
Başakşehir ile Galatasaray'ın karşılaştığı maçın bitiş düdüğüyle birlikte bir kırmızı kart daha çıktı.
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Başakşehir ile Galatasaray kozlarını paylaştı.
Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan müsabakada kazanan taraf, 3-2'lik skorla sarı-kırmızılılar oldu.
Başakşehir'de Umut Bozok, 79. dakikada direkt kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.
Karşılaşmada son düdüğün gelmesinin ardından bir kırmızı kart daha çıktı.
Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin, maçın bitimiyle beraber hakem Kadir Sağlam'ın yanına giderek itirazlarda bulundu.
Sağlam, bu itirazların sonucunda Şahin'e kırmızı kart gösterdi.
Başakşehirli yetkililer daha sonra Nuri Şahin'i uzaklaştırırken, genç çalıştırıcının oldukça sinirli bir şekilde soyunma odasına gittiği görüldü.