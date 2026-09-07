Son maç bardağı taşırdı, 4 futbolcuyu ilk 11'den kesecek
07.09.2026 09:11
Son Güncelleme: 07.09.2026 09:52
Fenerbahçe'de ligdeki 2 mağlubiyetin ardından İsmail Kartal kadroda değişime gidiyor.
RADİKAL DEĞİŞİM
Süper Lig'e Gençlerbirliği'ne mağlup olarak başlayan son Beşiktaş derbisini de Kadıköy'de kaybeden Fenerbahçe'de İsmail Kartal harekete geçti.
Kartal ve ekibi Avrupa ve bir sonraki lig maçının kadrosunda radikal değişiklikler yapmaya hazırlanıyor.
4 FUTBOLCU KULÜBEYE
Kartal, Roma maçında derbinin kadrosuna göre farklı tercihler yapacak.
65 yaşındaki tecrübeli teknik adam, performanslarından memnun olmadığı en az 4 futbolcuyu ilk 11'den kesecek.
Sarı lacivertlilerin teknik direktörü Kartal, dev maçta Semedo, İrfan Can, Oğuz Aydın ve Muriqi'i kulübeye çekecek.
Sabah'ın haberine göre; Kartal, Semedo'nun yerine sağ bekte Mert Müldür'ü denemeyi planlıyor. İrfan Can Kahveci'nin forması İsmail Yüksek'e verilecek.
AVRUPA'DA LUKAKU
Sol kanatta Oğuz Aydın'ın yerine Kerem Aktürkoğlu veya Nene değerlendirilecek.
Forvette ise Muriqi kulübeye geçecek ve Lukaku görev yapacak.
MAÇ NE ZAMAN?
Fenerbahçe, 10 Eylül Perşembe günü saat 19.45'te İtalyan ekibi Roma'yı Kadıköy'de ağırlayacak.