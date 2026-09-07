Son maç bardağı taşırdı, 4 futbolcuyu ilk 11'den kesecek

Süper Lig'e Gençlerbirliği'ne mağlup olarak başlayan son Beşiktaş derbisini de Kadıköy'de kaybeden Fenerbahçe'de İsmail Kartal harekete geçti.

Kartal ve ekibi Avrupa ve bir sonraki lig maçının kadrosunda radikal değişiklikler yapmaya hazırlanıyor.