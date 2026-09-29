Son maçlar sonrası Türkiye kaçıncı sırada? FIFA dünya sıralamasında güncel durum
29.09.2026 13:46
Son Güncelleme: 29.09.2026 13:52
A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında düşüşe geçti.
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ikinci maçında İtalya'ya 4-1 mağlup oldu.
Uluslar Ligi'nde oynanan maçların ardından FIFA dünya sıralaması güncellendi. Türkiye sıralamada 4 sıra birden geriye düştü.
FIFA DÜNYA SIRALAMASI
1- İspanya: 2002.34 puan
2- Arjantin: 1970.37 puan
3- Fransa: 1957.10 puan
4- İngiltere: 1916.38 puan
5- Fas: 1806.87 puan
6- Brezilya | 1802.90 puan
7- Portekiz | 1797.39 puan
8- Belçika | 1779.63 puan
9- Hollanda | 1778.65 puan
10- Meksika | 1754.16 puan
A MİLLİ TAKIM SON DURUM
31- Türkiye: 1573.77 puan