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Son maçlar sonrası Türkiye kaçıncı sırada? FIFA dünya sıralamasında güncel durum

29.09.2026 13:46

Son Güncelleme: 29.09.2026 13:52

NTV - Haber Merkezi

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A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında düşüşe geçti.

Son maçlar sonrası Türkiye kaçıncı sırada? FIFA dünya sıralamasında güncel durum
Anadolu Ajansı

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ikinci maçında İtalya'ya 4-1 mağlup oldu.

 

Uluslar Ligi'nde oynanan maçların ardından FIFA dünya sıralaması güncellendi. Türkiye sıralamada 4 sıra birden geriye düştü.

FIFA DÜNYA SIRALAMASI 1
Anadolu Ajansı

FIFA DÜNYA SIRALAMASI

1- İspanya: 2002.34 puan

 

2- Arjantin: 1970.37 puan

 

3- Fransa: 1957.10 puan

Son maçlar sonrası Türkiye kaçıncı sırada? FIFA dünya sıralamasında güncel durum 2
Anadolu Ajansı

4- İngiltere: 1916.38 puan

 

5- Fas: 1806.87 puan

 

6- Brezilya | 1802.90 puan

Son maçlar sonrası Türkiye kaçıncı sırada? FIFA dünya sıralamasında güncel durum 3
Anadolu Ajansı

7- Portekiz | 1797.39 puan

 

8- Belçika | 1779.63 puan

 

9- Hollanda | 1778.65 puan

 

10- Meksika | 1754.16 puan

A MİLLİ TAKIM SON DURUM 4
Anadolu Ajansı

A MİLLİ TAKIM SON DURUM

31- Türkiye: 1573.77 puan