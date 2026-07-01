Son maçta her şey istediği gibi olmuştu. Bu kez şampiyonluk kehaneti geldi
01.07.2026 12:35
Son Güncelleme: 01.07.2026 14:08
Son maçta her şey istediği gibi sonuçlanan Ganalı şaman Nana Kwaku Bonsam'dan bu kez Arjantin ve şampiyonluk kehaneti geldi.
İngiltere-Gana maçı öncesi İngiltere'nin forveti Harry Kane'in gol atmaması için büyü yaptığını iddia eden ve yıldız golcünün kaçırdığı gollerle gündem olan Ganalı şaman Nana Kwaku Bonsam'dan yeni kehanetlerini duyurdu.
Bonsam bu kez Yeşil Burun Adaları-Arjantin maçı ve Dünya Kupası şampiyonluğu için açıklamalarda bulundu.
Bonsam, Yeşil Burun Adaları'nın Arjantin'i eleyeceğini öne sürdü.
Ganalı şaman ayrıca Dünya Kupası şampiyonunun Ronaldo'lu Portekiz olacağını iddia etti.
Arjantin-Yeşil Burun Adaları maçı 4 Temmuz 01.00'da oynanacak.
NE OLMUŞTU?
İngiltere-Gana maçı öncesi "Ganalı şaman" olarak bilinen Nana Kwaku Bonsam, İngiltere'nin forveti Harry Kane'i hedef aldığını ve onun üzerine çalıştığını ifade etmişti.
Bonsam, “Kane üzerine çalışıyorum, daha önce neler yapabileceğimi gösterdim. Onu durdurmak için ne yapmam gerektiğini biliyorum. Ona ciddi bir sakatlık yaşatmayacağım ama ülkeme karşı iyi oynamasını engelleyeceğim. Onu durduracağım” demişti.
Bonsam'ın bu açıklamalarının ardından 2026 FIFA Dünya Kupası L Grubu'ndaki ikinci hafta mücadelesinde İngiltere ile Gana, 0-0 berabere kalmıştı.
"SERBEST BIRAKTIM" DEDİ GOLÜNÜ ATTI
32 yaşındaki yıldız golcü Kane maçta kısa süreli bir sakatlık geçirirken maçta inanılmaz goller kaçırmıştı.
Bonsam, bu maçın ardından Kane'i serbest bıraktığını iddia etti.
Bonsam, "Şimdi İngiltere'nin bir sonraki maçında gol atabilmesi için Harry Kane'i serbest bırakıyorum." ifadelerini kullanmıştı. Kane bir sonraki maçta gol atmıştı.