Son maçta tepki çekmişti, Mourinho'dan Arda Güler kararı
18.10.2026 09:20
Son Güncelleme: 18.10.2026 09:20
Son maçtaki Arda Güler tercihi tepki çeken ve eleştirilen Mourinho, kritik maçlar öncesi kararını verdi.
Şampiyonlar Ligi'ndeki Roma mücadelesine yedek başlayan Arda Güler, Real Madrid'in 3-1 geri düştüğü maçta oyuna girmiş ve maçın kaderini değiştirmişti.
Bu maç sonrası tepki çeken ve gözlerin çevrildiği Jose Mourinho, Arda Güler açıklaması yaptı. Portekizli çalıştırıcı Arda kararı için ilk 11 sinyali verdi.
“ARDA ÇOK ÇALIŞIYOR"
Mourinho, milli futbolcu Arda Güler'i övdü. Sevilla maçı öncesinde açıklamalarda bulunan Portekizli çalıştırıcı,, "Arda'dan çok memnunum." demişti.
Mourinho, “Arda çok çalışıyor. Bazen bu kadar çabanın hakkını teslim etmekte zorlanıyorum. Olumsuz bir durum olduğunda suçlanacak biri mutlaka bulunuyor ancak olumlu durumlar hep şansa bağlanıyor. Arda çok yetenekli bir futbolcu. Birçok farklı mevkide oynayabilecek özelliklere sahip. Ondan çok memnunum.” ifadelerini kullanmıştı.
Mourinho'nun bu açıklamaları Arda'ya 11'de görev verme sinyali olarak algılandı. İspanyol basınına göre; Arda'nın karşılaşmaya 11'de başlaması bekleniyor.
MAÇ NE ZAMAN?
Mücadelenin ilk düdüğü bugün saat 22'de çalacak.
PERFORMANSI
Real Madrid formasını bu sezon 9 resmi maçta giyen milli futbolcu,, 1 gol 5 asistlik performans sergiledi.
NE OLMUŞTU?
Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid Roma deplasmanında 3-1 geri düştükten sonra 4-3 kazanırken skordan çok Arda Güler'in yedek kalması İspanyol basınında yer buldu.
Mourinho'ya tepkiler peş peşe geldi.
HÜCUMUN EN ÖNEMLİ YARATICISINDAN VAZGEÇTİ
Diario AS "Mourinho, Hücumun En Önemli Yaratıcısından Vazgeçti" başlığı ile kararı duyururken yazarları da, Arda Güler'in bu sezon ilk 11 başladığı maçlarda Real Madrid'in sahada üretemediği yaratıcı oyunu tek başına üstlendiğini belirtti.
Gazete, "Arda bu sezon orta sahada takımı yönlendiren, yaratıcılık krizini çözen tek isimdi. Mourinho’nun Roma deplasmanında daha fiziksel bir orta saha tercih ederek onu yedek bırakması, takımın pas istasyonunu ve ana yaratıcı gücünü doğrudan kulübeye hapsetmek anlamına geliyor" yorumunu yaptı.
"YILDIZLARA DOKUNAMIYOR FATURAYI ARDA'YA KESİYOR"
365Scores İspanya da Arda Güler için şu yorumu yaptı:
"Arda Güler, sezon başından bu yana Real Madrid'in en iyi 3 oyuncusundan biri. Ancak Mourinho, takımın büyük yıldızlarını (Mbappe, Vinícius, Bellingham) kulübeye çekmeye cesaret edemediği için yine taktiksel faturayı Arda Güler'e kesti ve onu kolay bir hedef olarak gördü. Yan Diomande tercihi tamamen daha direkt bir oyun içindi ancak bu hamle Real Madrid'i yaratıcılıktan tamamen mahrum bıraktı" denildi.
Barcelona'ya yakınlığı ile bilinen Mundo Deportivo ve Sport gazeteleri de Arda'nın yedek kalmasını "Madrid'in Sahada Fark Yaratan Tek İsmi Kulübede" manşetiyle duyurdu.