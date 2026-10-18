Son maçta tepki çekmişti, Mourinho'dan Arda Güler kararı

Mourinho, milli futbolcu Arda Güler'i övdü. Sevilla maçı öncesinde açıklamalarda bulunan Portekizli çalıştırıcı,, "Arda'dan çok memnunum." demişti.



Mourinho, “Arda çok çalışıyor. Bazen bu kadar çabanın hakkını teslim etmekte zorlanıyorum. Olumsuz bir durum olduğunda suçlanacak biri mutlaka bulunuyor ancak olumlu durumlar hep şansa bağlanıyor. Arda çok yetenekli bir futbolcu. Birçok farklı mevkide oynayabilecek özelliklere sahip. Ondan çok memnunum.” ifadelerini kullanmıştı.

Mourinho'nun bu açıklamaları Arda'ya 11'de görev verme sinyali olarak algılandı. İspanyol basınına göre; Arda'nın karşılaşmaya 11'de başlaması bekleniyor.