Son perde yeniden zirve, başkanın bir numaralı adayı. "Futbolcuların bir kesimi rahatsız"
29.04.2026 09:40
NTV - Haber Merkezi
Jose Mourinho 13 yıl sonra Real Madrid'in başına geçmeye hazırlanıyor. Yeni sezon için teknik direktör arayan İspanyol devi, ünlü çalıştırıcıyı gündemine aldı.
BİR NUMARALI ADAY
Jose Mourinho kariyerinin son perdesinde yeniden zirveye dönecek mi?
Futbol dünyasında bir süredir konuşulan iddia, somutlaşmaya başladı.
The Athletic, Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in bir numaralı teknik direktör adayının Mourinho olduğunu açıkladı.
İSTEMEYENLER VAR
Kadrodaki yıldızları idare etme konusunda Perez'in Portekizli teknik direktöre güvendiğini haberleştiren gazete, kulüpte ünlü çalıştırıcıyı istemeyen bir kesimin olduğu ayrıntısını da paylaştı.
9 yıldır lig şampiyonluğu, 2010'dan beri de Şampiyonlar Ligi'ni kazanamayan Mourinho'nun isminin Real Madrid ile anılması futbol kamuoyunu da şaşırttı.
MAÇ SONRASI TEPKİ ÇEKEN AÇIKLAMALAR YAPMIŞTI
Geçen ay oynanan Benfica-Real Madrid maçında ırkçı saldırıya uğradığını iddia eden Vinicius Junior'un gol sevincindeki hareketlerini eleştiren Mourinho, bu açıklamalar nedeniyle Madridli futbolculardan da tepki görmüştü.
121 GOLLÜ REKOR ŞAMPİYONLUK
Kupa kazanamadan ayrıldığı Fenerbahçe'den sonra Benfica'nın başına geçen 63 yaşındaki teknik direktör, Portekiz devinde yoluna namağlup devam ediyor.
Ancak Lizbon ekibi bitime 3 hafta kala lider Porto'nun 7 puan gerisinde.
Kariyerinin en parlak döneminde Real Madrid'i çalıştıran Mourinho, 2012'de 121 gollü rekor şampiyonlukla Eflatun Beyazlıları zirveye taşımıştı.
Newcastle United yetkilileri de teknik direktör Eddie Howe'un ayrılık ihtimaline karşın Mourinho'yu ilk aday olarak belirledi.
Sezona Fenerbahçe'de başlayan Mourinho, Şampiyonlar Ligi play-off'unu geçemeyince görevden alınmıştı.