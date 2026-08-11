Sonunda Süper Lig'e geliyor, maaşını duyurdular

İtalyan basınından Corrierre dello Sport'un haberine göre; Beşiktaş ile Dusan Vlahovic arasında imza iki gün içinde atılacak.

Beşiktaş, Vlahovic için yıllık 8 Milyon euro ve bonuslardan oluşan 3 yıllık sözleşme hazırladı.