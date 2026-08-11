Sonunda Süper Lig'e geliyor, maaşını duyurdular
11.08.2026 11:27
İki transfer döneminde de adı Süper Lig devleriyle anılan yıldız golcüyle anlaşma sağladı. İtalyanlar maaş ayrıntını da duyurdu.
Beşiktaş, Dusan Vlahovic transferini bitirdi.
Son olarak İtalyan ekibi Juventus'ta forma giyen yıldız golcü kariyerine Türkiye'de devam edecek.
MAAŞINI DUYURDULAR
İtalyan basınından Corrierre dello Sport'un haberine göre; Beşiktaş ile Dusan Vlahovic arasında imza iki gün içinde atılacak.
Beşiktaş, Vlahovic için yıllık 8 Milyon euro ve bonuslardan oluşan 3 yıllık sözleşme hazırladı.
Vlahovic'in adı geçen yıl yaz transfer döneminde Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılmıştı.
Bu transfer döneminde ise yıldız golcünün Trabzonspor'a gideceği iddia edilmişti.