NTV

Sonunda Süper Lig'e geliyor, maaşını duyurdular

11.08.2026 11:27

NTV - Haber Merkezi

Google'da NTV'yi tercih et

İki transfer döneminde de adı Süper Lig devleriyle anılan yıldız golcüyle anlaşma sağladı. İtalyanlar maaş ayrıntını da duyurdu.

Sonunda Süper Lig'e geliyor, maaşını duyurdular
Reuters

Beşiktaş, Dusan Vlahovic transferini bitirdi.

 

Son olarak İtalyan ekibi Juventus'ta forma giyen yıldız golcü kariyerine Türkiye'de devam edecek.

MAAŞINI DUYURDULAR 1
Reuters

MAAŞINI DUYURDULAR

İtalyan basınından Corrierre dello Sport'un haberine göre; Beşiktaş ile Dusan Vlahovic arasında imza iki gün içinde atılacak.

 

Beşiktaş, Vlahovic için yıllık 8 Milyon euro ve bonuslardan oluşan 3 yıllık sözleşme hazırladı.

Sonunda Süper Lig'e geliyor, maaşını duyurdular 2
AFP

Vlahovic'in adı geçen yıl yaz transfer döneminde Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılmıştı.

 

Bu transfer döneminde ise yıldız golcünün Trabzonspor'a gideceği iddia edilmişti.

PERFORMANSI 3
Reuters

PERFORMANSI

26 yaşındaki futbolcu kariyerinde 325 maça çıktı.

 

Bu maçlarda 140 gol kaydeden yıldız isim, 26 asistlik katkı sağlamıştı.