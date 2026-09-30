Soriano, suçlamaların asılsız bir komplo teorisine dayandığını iddia etti
30.09.2026 15:58
Manchester City bünyesinde çalışanlara görüntülü bir açıklama yapan Ferran Soriano, "Sunduğumuz ve çürütülemez olduğunu düşündüğümüz kanıtlar görmezden gelindi. Biz masumuz" dedi.
Premier Lig yönetimi tarafından finansal kuralları ihlal etmekten suçlu bulunan Manchester City'nin CEO'su Ferran Soriano'dan açıklama geldi. Kulüp çalışanlarına gönderilen bir videoda Soriano şunları söyledi:
"Premier Lig'in bize karşı açtığı davanın tamamı tek bir asılsız suçlamaya dayanıyor: Malikimizin kişisel parasının, Abu Dabili bazı sponsorlar aracılığıyla bir şekilde ve gizlice kulübe aktarıldığı iddiası.
Bu kesinlikle doğru değil. Premier Lig komisyonuna bunun gerçekleşemeyeceğini ve gerçekleşmediğini gösteren çürütülemez kanıtlar sunuldu.
Buna banka ekstreleri, para transferleri, şahitler ve paranın sahibimizden gelmediğini kategorik olarak kanıtlamak için gerekli olan her şey dahildir."
Yaptırımları beklerken temyiz için de hazırlandıklarını söyleyen Soriano, "Bize yöneltilen diğer tüm asılsız suçlamalar, bu basit, merkezi ve tamamen yalan olan iddiadan türemektedir.
Yaklaşık iki yılın ardından komisyonun, Premier Lig'in komplo teorisini destekleyen bir görüş bildirmesi biz ve avukatlarımız için şaşırtıcı oldu." dedi.
Soriano sözlerini şöyle bitirdi: “Görüşün bu sonuca varabilmesi için, kulüp tarafından sunulan kapsamlı kanıtları görmezden gelmesi gerekiyordu ki bu sonuç açıkça yanlıştır. Avukatlarımız şimdi, bu görüşün hukuk, ilke ve maddi vakalar açısından bariz hatalar içerdiğini yasal yollarla ortaya koyan bir temyiz başvurusu yapacaklar.”
City'nin temyize başvurusu için son gün ise 2 Ekim.