Soriano, suçlamaların asılsız bir komplo teorisine dayandığını iddia etti

Yaptırımları beklerken temyiz için de hazırlandıklarını söyleyen Soriano, "Bize yöneltilen diğer tüm asılsız suçlamalar, bu basit, merkezi ve tamamen yalan olan iddiadan türemektedir.

Yaklaşık iki yılın ardından komisyonun, Premier Lig'in komplo teorisini destekleyen bir görüş bildirmesi biz ve avukatlarımız için şaşırtıcı oldu." dedi.