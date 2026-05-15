Sözleşme teklifini reddetti. Dünya devini bekliyor
15.05.2026 19:58
Son Güncelleme: 15.05.2026 20:00
Benfica'nın yeni teklifine olumsuz yanıt veren Jose Mourinho, Real Madrid'i beklemeye geçti.
Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Benfica'nın başına geçen Jose Mourinho'nun yeni takımı belli oluyor.
63 yaşındaki Mourinho, adım adım Real Madrid'e gidiyor.
SÖZLEŞMEYE RET
Mourinho, "Benfica bana yeni bir sözleşme teklif etti. Ancak 'Şimdi değil, pazar günü göreceğiz' dedim. Gelecek hafta geleceğim için önemli" ifadelerini kullandı.
Mourinho'nun Real Madrid'e dönüşü artık son aşamalara geldi.
Mourinho'nun göreve hazır olduğu ve görüşmelerin olumlu geçtiği aktarıldı.
Mourinho, 2010-2013 yılları arasında Real Madrid'in teknik direktörlük görevini üstlenmişti.
Portekizli teknik direktör, İspanyol devi ile 2011-2012 sezonunda LaLiga ve Kral Kupası'nda, 12-13 sezonunda ise İspanya Süper Kupa'da zafere ulaşmıştı.