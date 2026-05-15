Sözleşme teklifini reddetti. Dünya devini bekliyor

15.05.2026 19:58

Son Güncelleme: 15.05.2026 20:00

NTV - Haber Merkezi

Google'da NTV'yi tercih et

Benfica'nın yeni teklifine olumsuz yanıt veren Jose Mourinho, Real Madrid'i beklemeye geçti.

Sözleşme teklifini reddetti. Dünya devini bekliyor
Reuters

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Benfica'nın başına geçen Jose Mourinho'nun yeni takımı belli oluyor.

 

63 yaşındaki Mourinho, adım adım Real Madrid'e gidiyor.

SÖZLEŞMEYE RET 1
Reuters

SÖZLEŞMEYE RET

Mourinho, "Benfica bana yeni bir sözleşme teklif etti. Ancak 'Şimdi değil, pazar günü göreceğiz' dedim. Gelecek hafta geleceğim için önemli" ifadelerini kullandı.

Sözleşme teklifini reddetti. Dünya devini bekliyor 2
Reuters

Mourinho'nun Real Madrid'e dönüşü artık son aşamalara geldi.

 

Mourinho'nun göreve hazır olduğu ve görüşmelerin olumlu geçtiği aktarıldı.

Sözleşme teklifini reddetti. Dünya devini bekliyor 3
NTV

Mourinho, 2010-2013 yılları arasında Real Madrid'in teknik direktörlük görevini üstlenmişti.

 

Portekizli teknik direktör, İspanyol devi ile 2011-2012 sezonunda LaLiga ve Kral Kupası'nda, 12-13 sezonunda ise İspanya Süper Kupa'da zafere ulaşmıştı.