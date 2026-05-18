Sözleşmesi ortaya çıktı. Arda Güler'li Real Madrid'in yeni hocası belli oldu
18.05.2026 11:48
Son Güncelleme: 18.05.2026 11:54
Bu sezonu hayal kırıklıklarıyla geçiren Real Madrid'in yeni teknik direktörü belli oldu ve imza için geri sayıma geçildi.
İspanya La Liga'da şampiyonluğu Barcelona'ya kaptıran, Şampiyonlar Ligi'nde ise çeyrek finalde Bayern Münih'e elenen Real Madrid, bu sezonu istediği gibi geçiremedi.
Sezon ortasında Xabi Alonso ile yollarını ayıran ve teknik direktörlük görevine Alvaro Arbeloa'yı getiren dev kulüpte İspanyol çalıştırıcı sonrası göreve gelecek isim belli oldu.
REAL MADRID'DE İKİNCİ MOU DÖNEMİ
Ünlü gazeteci Fabrizio Romano, Real Madrid'in Jose Mourinho ile her konuda anlaşmaya vardığını yazdı.
SÖZLEŞME SÜRESİ
Haberin devamında Real Madrid'in Portekizli çalıştırıcı ile iki yıllık sözleşme imzalayacağı aktarıldı.
BENFICA'YA ÖDENECEK PARA
Resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılmasının beklendiği belirtilirken, Mourinho'nun Benfica'dan ayrılık bedeli de ortaya çıktı.
Real Madrid'in, Benfica ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Jose Mourinho'nun ayrılığı için Portekiz kulübüne 6 milyon euro tazminat bedeli ödeyeceği öğrenildi.
BENFICA PERFORMANSI
Benfica'nın başında bu sezon 45 maça çıkan 63 yaşındaki çalıştırıcı; 27 galibiyet, 10 beraberlik ve 8 yenilgi alarak 2.02'lik puan ortalaması tutturmuştu.