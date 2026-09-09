Sporting-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi? UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında temsilcimiz Galatasaray deplasmanda Sporting ile heyecan dozu yüksek bir karşılaşmaya çıkacak. Zorlu Sporting deplasmanından galibiyetle ayrılmak isteyen Galatasaray, mutlak galibiyet için sahada olacak. Karşılaşma öncesinde karşılaşmanın canlı yayın bilgileri ve Galatasaray'ın muhtemel 11'i belli oldu. Peki, Sporting-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi?