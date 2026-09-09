Sporting-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi? UEFA Şampiyonlar Ligi
09.09.2026 10:01
Son Güncelleme: 09.09.2026 10:02
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 1. haftasında deplasmanda zorlu Sporting ile kozlarını paylaşacak. Devler Ligi'nde 18 sezon boy gösteren Galatasaray 19. sezonunu bu akşam Sporting'le açacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında temsilcimiz Galatasaray deplasmanda Sporting ile heyecan dozu yüksek bir karşılaşmaya çıkacak. Zorlu Sporting deplasmanından galibiyetle ayrılmak isteyen Galatasaray, mutlak galibiyet için sahada olacak. Karşılaşma öncesinde karşılaşmanın canlı yayın bilgileri ve Galatasaray'ın muhtemel 11'i belli oldu. Peki, Sporting-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi?
SPORTİNG LİZBON-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA VE ŞİFRESİZ Mİ?
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında bu akşam deplasmanda Portekiz temsilcisi Sporting ile karşılaşacak.
Başkent Lizbon'daki Jose Alvalade Stadı'nda yapılacak karşılaşma, saat 22.00'de başlayacak. Mücadele, TRT 1 ve Tabii platformundan canlı olarak yayınlanacak.
SPORTİNG İLE İLK KARŞILAŞMA
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında bu akşam konuk olacağı Portekiz temsilcisi Sporting ile ilk kez bir resmi maçta karşı karşıya gelecek.
Avrupa serüveninde 1956-57 sezonuyla başlayan farklı organizasyonlarda 37 farklı ülkenin 113 takımla karşılaşan sarı-kırmızılı ekip, toplamda 340 maçta boy gösterdi. Başkent Lizbon temsilcisi ise UEFA turnuvalarında 390 kez sahne aldı.
Sporting, Galatasaray'ın Avrupa'da mücadele ettiği 114. farklı takım olacak.
AVRUPA'DA 341. MAÇ
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında bu akşam deplasmanda Portekiz temsilcisi Sporting ile mücadele edecek Galatasaray, Avrupa kupalarındaki 341. karşılaşmasına çıkacak.
Avrupa serüveninde 1956-57 sezonuyla başlayan farklı organizasyonlarda 37 farklı ülkenin 113 farklı takımıyla karşılaşan sarı-kırmızılı ekip, toplamda 340 maçta boy gösterdi. Bu akşam UEFA turnuvalarında ilk kez karşı karşıya geleceği Sporting, Galatasaray'ın 114. rakibi olacak.
Galatasaray, Avrupa organizasyonlarındaki müsabakaların 121'inden galibiyetle ayrılırken 129 karşılaşmada rakiplerine mağlup oldu. Sarı-kırmızılı takım, 90 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı.
Avrupa maçlarında rakip fileleri 468 kez havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde 518 gole engel olamadı.
GALATASARAY'DA 3 ÖNEMLİ EKSİK
Sarı-kırmızılı ekip, "Devler Ligi"nde ilk hafta maçına 3 önemli eksikle çıkacak.
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Başakşehir FK ile yapılan müsabakada kasığından sakatlanan Nijeryalı golcü Victor Osimhen ve Gabonlu orta saha oyuncusu Mario Lemina'nın yanı sıra antrenmanda sakatlık geçiren Fildişi Sahilli sağ bek Wilfried Singo, bu akşamki mücadelede forma giyemeyecek.
Galatasaray'da UEFA kadrosunda yer almayan Kaan Ayhan, Arda Ünyay, Kazımcan Karataş, Eyüp Aydın ve Can Armando Güner de statü gereği görev yapamayacak
MUHTEMEL 11'LER
Sporting: Silva, Fresneda, Debast, Inacio, Araujo, Altimira, Doumbia, Catamo, Zalazar, Gonçalves, Suarez.
Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Yunus, Batrakov, Sane, Barış.
GÖZLER LEAO'DA OLACAK
Galatasaray'ın yeni transferi Rafael Leao, altyapısından yetiştiği Sporting'e karşı mücadele edecek.
Ülkesi Portekiz'in Sporting takımında 2012'de futbola başlayan Leao, 2017-18 sezonunda A takıma yükseldi. Burada 5 resmi müsabakada 2 gol atan Leao, 2018 yazında yaklaşık 20 milyon avro bedelle Fransa'nın Lille ekibine transfer oldu.
Leao'nun 17 yaşındaki kardeşi Paulo Simao halen Sporting'in 23 yaş altı takımında forma giyiyor.