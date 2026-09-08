Sporting Lizbon-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Cimbom galibiyet için sahada

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk hafta mücadelesinde temsilcimiz Galatasaray zorlu Sporting Lizbon deplasmanına konuk olacak. Şampiyonlar Ligi gruplarına iyi bir başlangıç yapmak isteyen Galatasaray, galibiyet parolasıyla sahaya çıkacak. Peki, Sporting Lizbon-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?