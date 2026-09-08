Sporting Lizbon-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Cimbom galibiyet için sahada
08.09.2026 13:09
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 1. hafta maçında deplasmanda Portekiz'in zorlu ekibi Sporting Lizbon ile kritik bir mücadeleye çıkacak. Peki, Sporting Lizbon-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk hafta mücadelesinde temsilcimiz Galatasaray zorlu Sporting Lizbon deplasmanına konuk olacak. Şampiyonlar Ligi gruplarına iyi bir başlangıç yapmak isteyen Galatasaray, galibiyet parolasıyla sahaya çıkacak. Peki, Sporting Lizbon-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
SPORTİNG LİZBON-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında yarın deplasmanda Portekiz temsilcisi Sporting ile karşılaşacak.
Başkent Lizbon'daki Jose Alvalade Stadı'nda yapılacak karşılaşma, saat 22.00'de başlayacak. Müsabakayı Norveç Futbol Federasyonundan hakem Espen Eskas yönetecek.
Maç, Türkiye'de TRT 1 ve Tabii platformundan yayımlanacak.
ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 19. SEZON
Trendyol Süper Lig'de 2025-26 sezonunu şampiyon tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde doğrudan mücadele etme hakkı kazandı.
"Devler Ligi" arenasında daha önce 18 sezon boy gösteren "Cimbom" 19. sezonunu yarın Sporting müsabakasıyla açacak.
GALATASARAY'DA 3 ÖNEMLİ EKSİK
Sarı-kırmızılı ekip, "Devler Ligi"nde ilk hafta maçına 3 önemli eksikle çıkacak.
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Başakşehir FK ile yapılan müsabakada kasığından sakatlanan Nijeryalı golcü Victor Osimhen ve Gabonlu orta saha oyuncusu Mario Lemina'nın yanı sıra antrenmanda sakatlık geçiren Fildişi Sahilli sağ bek Wilfried Singo, yarınki mücadelede forma giyemeyecek.
Galatasaray'da UEFA kadrosunda yer almayan Kaan Ayhan, Arda Ünyay, Kazımcan Karataş, Eyüp Aydın ve Can Armando Güner de statü gereği görev yapamayacak.