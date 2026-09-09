Sporting maçında Okan Buruk'u çıldırtan penaltı kararı. Hakemlere yoğun tepki
09.09.2026 23:38
Galatasaray'ın Sporting deplasmanına çıktığı maçta ev sahibi ekibin kazandığı penaltı sonrası teknik direktör Okan Buruk adeta çılgına döndü.
UEFA Şampiyonlar Ligi lig etabı ilk hafta maçında Galatasaray, Sporting deplasmanına çıktı.
Portekiz'de oynanan maçın 54. dakikasında yaşanan penaltı pozisyonu tartışmalara yol açtı.
Savunma arkasına atılan topla ceza sahasına giren Luis Suarez, kaleci Uğurcan'ı geçtikten sonra Jakobs'un müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi.
VAR kontrolünün ardından da karar onandı ve topun başına geçen Luis Suarez, vuruşuyla fileleri sarstı.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, penaltı kararının ardından adeta çılgına döndü.
Dördüncü hakeme yönelen Buruk, karara yoğun tepki gösterirken o anlar kameralara yansıdı.