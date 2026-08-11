UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında deplasmanda Avusturya'nın köklü temsilcisi Sturm Graz ile heyecan dolu bir maça çıkacak olan Fenerbahçe, mücadeleyi kazanmak ve play-off turuna yükselmek istiyor. Kritik karşılaşma öncesinde, UEFA Şampiyonlar Ligi kadrosunda değişiklik yapan Fenerbahçe'de ilk maçta sakatlanan Jayden Oosterwolde, viral enfeksiyon geçiren kaleci Ederson ve ağrıları bulunan Anthony Musaba kadroda yer almadı. Nefes kesecek olan maçın canlı yayın bilgileri de açıklandı. Peki, Sturm Graz-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi?