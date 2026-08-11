Sturm Graz-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi? Şampiyonlar Ligi
11.08.2026 15:19
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Avusturya ekibi Sturm Graz ile play-off turu için kozlarını paylaşacak. Peki, Sturm Graz-Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında deplasmanda Avusturya'nın köklü temsilcisi Sturm Graz ile heyecan dolu bir maça çıkacak olan Fenerbahçe, mücadeleyi kazanmak ve play-off turuna yükselmek istiyor. Kritik karşılaşma öncesinde, UEFA Şampiyonlar Ligi kadrosunda değişiklik yapan Fenerbahçe'de ilk maçta sakatlanan Jayden Oosterwolde, viral enfeksiyon geçiren kaleci Ederson ve ağrıları bulunan Anthony Musaba kadroda yer almadı. Nefes kesecek olan maçın canlı yayın bilgileri de açıklandı. Peki, Sturm Graz-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi?
STURM GRAZ-FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA VE ŞİFRESİZ Mİ?
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında bu akşam deplasmanda Avusturya'nın Sturm Graz ekibiyle karşılaşacak.
Liebenau Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 21.30'da başlayacak. Karşılaşma tv100 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.
AVRUPA'DA 304. MAÇ
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında bu akşam Avusturya'nın Sturm Graz takımına konuk olacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 304. karşılaşmasına çıkacak.
Sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarında çıktığı 303 müsabakada 120 galibiyet elde ederken 66 beraberlik yaşadı. Sahadan 117 kez mağlup ayrılan Fenerbahçe, 303 mücadelede rakip fileleri 413 kez havalandırdı, kalesinde ise 424 gol gördü.
FENERBAHÇE'DE HEDEF PLAY-OFF TURU
Kadıköy'de oynanan turun ilk müsabakasını 2-0 kazanan Fenerbahçe, rövanşı da geçerek adını play-off turuna yazdırmayı hedefliyor.
Sarı-lacivertlilere tur için galibiyet ve beraberliğin yanı sıra 1 farklı mağlubiyet yeterli olacak.
Ev sahibi ekibin 2 farklı galibiyeti durumunda eşleşme uzatmalara gidecek. Sturm Graz'ın 2'nin üzerindeki farklı galibiyetlerinde ise sarı-lacivertliler yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.
FENERBAHÇE AVUSTURYA TAKIMLARINA KAYBETMİYOR
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında bu akşam Sturm Graz ile karşılaşacak Fenerbahçe, Avusturya takımlarına karşı oynadığı hiçbir Avrupa maçını kaybetmedi.
Sarı-lacivertliler, ilk 1996 yılında olmak üzere tarihinde daha önce Avusturya takımlarıyla 9 Avrupa müsabakasına çıktı.
Söz konusu eşleşmelerde 6 galibiyet ve 3 beraberlik yaşayan Fenerbahçe, rakip fileleri 17 kez havalandırırken, kalesinde 6 gole engel olamadı.
TURU GEÇMESİ HALİNDE RAKİP LYON VEYA SPARTA PRAG
Fenerbahçe, turu geçmesi halinde Fransa temsilcisi Olimpik Lyon ve Çekya'nın Sparta Prag takımlarından biriyle gruplara katılabilmek için play-off mücadelesine çıkacak.
FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ
Fenerbahçe'nin Sturm Graz karşısında muhtemel ilk 11'i şöyle:
Mert Günok, Semedo, Skriniar, Ake, Archie Brown, Guendouzi, Kante, Greenwood, Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Talisca
KADRODAN 3 İSİM ÇIKARILDI
Fenerbahçe'de geçtiğimiz maç sakatlanan Oosterwolde, viral enfeksiyon yaşayan Ederson ve ağrıları bulunan Musaba kadrodan çıkarıldı. Fenerbahçe'nin maç için UEFA'ya bildirdiği isimler şöyle:
Tarık Çetin, Mert Günok, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Nathan Ake, Mert Müldür, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Archie Brown, İsmail Yüksek, Matteo Guendouzi, Fred, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, N'Golo Kante, Anderson Talisca, Kerem Aktürkoğlu, Marco Asensio, Mason Greenwood, Vedat Muric, Musaba, Sidiki Cherif.