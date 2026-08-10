Sturm Graz-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi'nde tur gecesi
10.08.2026 10:15
Son Güncelleme: 10.08.2026 11:09
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında deplasmanda Avusturya temsilcisi Sturm Graz ile nefes kesen bir mücadeleye çıkacak. Kadıköy'de oynanan ilk maçı sahasında 2-0 kazanan Fenerbahçe, Sturm Graz karşısında deplasmanda da kazanmak ve turu rahat bir şekilde geçerek play-off'lara yükselmek istiyor. Kritik mücadele öncesinde karşılaşmanın canlı yayın bilgileri belli oldu. Peki, Sturm Graz-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında temsilcimiz Fenerbahçe deplasmanda zorlu Sturm Graz ile kozlarını paylaşacak. Bu yıl Şampiyonlar Ligi'ne gidebilmek için elinden geleni yapmaya devam eden Fenerbahçe, önündeki ilk engel olan Sturm Graz'ı turnuvada saf dışı bırakmak ve adını play-off turuna yazdırmak istiyor. Peki, Sturm Graz-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
STURM GRAZ-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında yarın deplasmanda Avusturya'nın Sturm Graz ekibiyle karşılaşacak.
Liebenau Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 21.30'da başlayacak.
FENERBAHÇE'DE HEDEF PLAY-OFF
Kadıköy'de oynanan turun ilk müsabakasını 2-0 kazanan Fenerbahçe, rövanşı da geçerek adını play-off turuna yazdırmayı hedefliyor.
Sarı-lacivertlilere tur için galibiyet ve beraberliğin yanı sıra 1 farklı mağlubiyet yeterli olacak.
Ev sahibi ekibin 2 farklı galibiyeti durumunda eşleşme uzatmalara gidecek. Sturm Graz'ın 2'nin üzerindeki farklı galibiyetlerinde ise sarı-lacivertliler yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.
FENERBAHÇE'NİN PLAY-OFF TURU MUHTEMEL RAKİPLERİ
Fenerbahçe, turu geçmesi halinde Fransa temsilcisi Olimpik Lyon ve Çekya'nın Sparta Prag takımlarından biriyle gruplara katılabilmek için play-off mücadelesine çıkacak.
TEK EKSİK OOSTERWOLDE
Fenerbahçe'nin Sturm Graz karşısında tek eksik oyuncusu bulunuyor.
Sarı-lacivertlilerde turun ilk maçında sakatlık yaşayan Hollandalı oyuncu Oosterwolde, rövanş maçında yer alamayacak.
FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ
Fenerbahçe'nin Sturm Graz karşısında muhtemel ilk 11'i şöyle:
Mert Günok, Semedo, Skriniar, Ake, Archie Brown, Guendouzi, Kante, Greenwood, Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Talisca