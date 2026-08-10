Sturm Graz-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi'nde tur gecesi

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında deplasmanda Avusturya temsilcisi Sturm Graz ile nefes kesen bir mücadeleye çıkacak. Kadıköy'de oynanan ilk maçı sahasında 2-0 kazanan Fenerbahçe, Sturm Graz karşısında deplasmanda da kazanmak ve turu rahat bir şekilde geçerek play-off'lara yükselmek istiyor. Kritik mücadele öncesinde karşılaşmanın canlı yayın bilgileri belli oldu. Peki, Sturm Graz-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?