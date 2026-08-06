Sturm Graz-Fenerbahçe rövanş maçı ne zaman? Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu için sahada olacak

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında deplasmanda Avusturya'nın köklü takımlarından Sturm Graz ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Sturm Graz'ı ilk maçta taraftarının büyük desteğiyle 2-0 mağlup eden temsilcimiz Fenerbahçe, deplasmanda da kazanmak ve adını play-off turuna yazdırmak istiyor. Peki, Sturm Graz-Fenerbahçe rövanş maçı ne zaman?