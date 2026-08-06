Sturm Graz-Fenerbahçe rövanş maçı ne zaman? Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu için sahada olacak
06.08.2026 11:04
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında deplasmanda Avusturya'nın köklü takımlarından Sturm Graz ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Sturm Graz'ı ilk maçta taraftarının büyük desteğiyle 2-0 mağlup eden temsilcimiz Fenerbahçe, deplasmanda da kazanmak ve adını play-off turuna yazdırmak istiyor. Peki, Sturm Graz-Fenerbahçe rövanş maçı ne zaman?
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Fenerbahçe deplasmanda Sturm Graz ile nefes kesen bir mücadeleye çıkacak. Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalma hayalini bu yıl gerçekleştirmek isteyen Fenerbahçe, Sturm Graz'ı da eleyerek play-off turu heyecanını yaşamak istiyor. Peki, Sturm Graz-Fenerbahçe rövanş maçı ne zaman?
STURM GRAZ-FENERBAHÇE RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?
Fenerbahçe-Sturm Graz rövanş maçı 11 Ağustos Salı günü saat 21.30'da başlayacak. Mücadele, Sturm Graz'ın sahası UPC Arena'da oynanacak.
Kritik mücadele tv100'den canlı ve şifresiz yayınlanacak.
FENERBAHÇE'NİN PLAY-OFF TURU MUHTEMEL RAKİBİ
Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Polonya temsilcisi Gornik Zabrze’yi eleyen Fenerbahçe, 3. eleme turunda karşılaştığı Avusturya ekibi Sturm Graz’ı ilk maçta 2-0 mağlup etti.
Fenerbahçe rövanş maçında da rakibine karşı üstünlük kurup elemesi halinde play-off’ta Lyon-Sparta Prag eşleşmesinin kazananıyla eşleşecek.