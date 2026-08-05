Sturm Graz-Fenerbahçe rövanş maçı ne zaman, şifresiz mi, hangi kanalda, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş karşılaşması tarihi
05.08.2026 23:02
Son Güncelleme: 05.08.2026 23:19
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Sturm Graz'ı mağlup eden Fenerbahçe'nin taraftarları, rövanş karşılaşmasının tarihini merak ediyor. İşte Sturm Graz-Fenerbahçe rövanş maçına dair tüm ayrıntılar...
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Avusturya'nın Sturm Graz ekibini ağırladı.
Kadıköy'de oynanan müsabakadan 2-0'lık galibiyetle ayrılan sarı-lacivertliler, play-off turu için avantaj elde etti.
GOLLER TALISCA VE GREENWOOD'DAN
Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri Anderson Talisca ve Mason Greenwood kaydetti.
Karşılaşmanın sona ermesiyle birlikte eşleşmenin rövanş tarihi de Fenerbahçeli taraftarlar tarafından merak edildi.
STURM GRAZ-FENERBAHÇE RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?
Fenerbahçe'nin Sturm Graz deplasmanına çıkacağı rövanş maçı 11 Ağustos Salı günü TSİ 21.30'da oynanacak. Mücadele, Strum Graz'ın maçlarını oynadığı UPC Arena'da yapılacak.
HANGİ KANALDA?
Sturm Graz-Fenerbahçe rövanş maçı, TV100'den canlı ve şifresiz yayınlanacak.
PLAY-OFF'A KALIRSA RAKİBİ...
Sarı-lacivertliler, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turuna adını yazdırması halinde Sparta Prag-Lyon eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.