Sturm Graz-Fenerbahçe rövanş maçı ne zaman, şifresiz mi, hangi kanalda, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş karşılaşması tarihi

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Sturm Graz'ı mağlup eden Fenerbahçe'nin taraftarları, rövanş karşılaşmasının tarihini merak ediyor. İşte Sturm Graz-Fenerbahçe rövanş maçına dair tüm ayrıntılar...