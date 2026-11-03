Stuttgart paylaştı ortalık karıştı, hemen özür mesajı yayınlandı. Galatasaray'dan jet yanıt

Sarı-kırmızılı taraftarlar, söz konusu paylaşıma yoğun tepki gösterirken Stuttgart'tan özür paylaşımı yapıldı.

Açıklamada "Stadyumunuzdan paylaştığımız gönderiyle kimseyi kırmak gibi bir niyetimiz yoktu. Eğer böyle bir durum yaşandıysa özür dileriz. İstanbul'daki misafirperverliğiniz ve kulüplerimiz arasındaki iyi iş birliği için minnettarız. Harika stadyumunuzda, adil ve heyecan dolu bir maç olması dileğiyle." denildi.

Galatasaray ise yapılan özür paylaşımına "Teşekkürler! Dünyanın en iyi futbol atmosferlerinden birine sahip stadyumumuzda sizleri ağırlamaktan mutluluk duyacağız. Harika bir maç olacak!" yanıtını verdi.