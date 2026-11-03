Stuttgart paylaştı ortalık karıştı, hemen özür mesajı yayınlandı. Galatasaray'dan jet yanıt
03.11.2026 08:26
Son Güncelleme: 03.11.2026 08:39
Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak olan Galatasaray-Stuttgart maçı öncesi Alman temsilcisinin paylaşımı ortalığı karıştırdı.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Almanya Bundesliga ekibi Stuttgart ile kozlarını paylaşacak.
RAMS Park'ta oynanacak olan ve saat 20.45'te başlayacak olan müsabaka öncesi dikkat çeken bir paylaşım yapıldı.
Stuttgart'ın resmi X hesabındaki paylaşımda RAMS Park'taki hoparlörlerin yer aldığı bir görsel görünürken, gönderi "düşünen" emoji ile yayımlandı.
Sarı-kırmızılı taraftarlar, söz konusu paylaşıma yoğun tepki gösterirken Stuttgart'tan özür paylaşımı yapıldı.
Açıklamada "Stadyumunuzdan paylaştığımız gönderiyle kimseyi kırmak gibi bir niyetimiz yoktu. Eğer böyle bir durum yaşandıysa özür dileriz. İstanbul'daki misafirperverliğiniz ve kulüplerimiz arasındaki iyi iş birliği için minnettarız. Harika stadyumunuzda, adil ve heyecan dolu bir maç olması dileğiyle." denildi.
Galatasaray ise yapılan özür paylaşımına "Teşekkürler! Dünyanın en iyi futbol atmosferlerinden birine sahip stadyumumuzda sizleri ağırlamaktan mutluluk duyacağız. Harika bir maç olacak!" yanıtını verdi.
HAKEM EKİBİ BELLİ OLDU
Galatasaray-Stuttgart karşılaşmasını İngiliz hakem Chris Kavanagh yönetecek.
UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre 3 Kasım Salı günü saat 20.45'te RAMS Park'ta başlayacak mücadelede Kavanagh düdük çalacak. İngiliz hakemin yardımcılıklarını Gary Beswick ile Ian Hussin üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Sam Barrott olacak.
Mücadelede Video Yardımcı Hakem (VAR) koltuğunda Darren England oturacak. England'ın yardımcılığını ise Peter Bankes yapacak.
GALATASARAY TAM KADRO
Galatasaray, statü gereği oynayamayacak futbolcuların dışında Stuttgart karşısında tam kadro sahaya çıkacak.
Sakat veya cezalı oyuncusu bulunmayan sarı-kırmızılı ekipte sadece UEFA'ya bildirilen kadroda yer alamayan Kaan Ayhan, Kazımcan Karataş, Arda Ünyay, Eyüp Aydın ile Can Armando Güner statü gereği forma giyemeyecek.
OSIMHEN TAKIMINI SIRTLIYOR
Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, attığı gollerle takımının galibiyetlerinde önemli rol oynadı.
Sezon başından beri Trendyol Süper Lig'de 8 ve Şampiyonlar Ligi'nde 2 maça çıkan Osimhen, toplamda 10 müsabakada görev aldı. Nijeryalı yıldız, bu karşılaşmalarda 9'u lig ve 1'i Avrupa'da olmak üzere toplamda 10 gol kaydetti.
Osimhen, 10 resmi müsabakada 10 kez fileleri havalandırarak maç başına 1 gol atma başarısı gösterdi.