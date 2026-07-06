Şu an bir kulübü bile yok. Dünya Kupası'nda gidişatı değiştirdi
06.07.2026 15:20
Son Güncelleme: 06.07.2026 15:42
Norveç, Haaland'ın iki gol kaydettiği son 16 turu maçında Brezilya'yı 2-1 yenerek tarihinde ilk kez Dünya Kupası çeyrek finaline yükseldi. Başarıdaki en büyük faktör, kalede Orjan Nyland'ın olmasıydı.
Norveç milli takımı, pazar gecesi oynanan son 16 turu karşılaşmasında Brezilya'yı 2-1 mağlup ederek tarihinde ilk kez Dünya Kupası'nda çeyrek finale yükselme başarısı gösterdi.
Tarihi galibiyette başrolü oynayan isimlerden biri, maça kulüpsüz olarak çıkan 35 yaşındaki kaleci Orjan Nyland oldu.
Eski Reading kalecisi Nyland'ın İspanya'nın La Liga ekiplerinden Sevilla ile olan sözleşmesi 30 Haziran günü sona erdi.
Brezilya karşısına serbest oyuncu statüsünde çıkan deneyimli kaleci, yaptığı önemli kurtarışlarla takımının çeyrek finale uzanmasında pay sahibi oldu.
Üstelik FIFA, Rusya doğumlu Nikita Haikin'in Norveç'e geçiş talebini reddetmeseydi bu turnuvada yedek kalacaktı.
Nyland, karşılaşmanın ilk yarısında Brezilyalı orta saha oyuncusu Bruno Guimaraes'in penaltı vuruşunu kurtararak rakibine geçit vermedi.
Deneyimli kaleci ayrıca takım arkadaşı Kristoffer Ajer'in ters vuruşunda topun kendi ağlarına gitmesini son anda önleyerek maçın kritik kurtarışlarından birine imza attı.
Norveç'e çeyrek final biletini getiren golleri ise yıldız forvet Erling Haaland kaydetti. Manchester City'nin 25 yaşındaki santrforu, müsabakanın 79. dakikasında savunmacı Gabriel Magalhaes'in üzerinden yaptığı kafa vuruşuyla takımını öne geçirdi.
Haaland, 90. dakikada ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşla kendisinin ve takımının ikinci golünü ağlarla buluşturdu.
Bu gollerle turnuvadaki toplam gol sayısını beş maçta yediye yükselten Haaland, Norveç'i çeyrek finale taşırken kaleci Nyland da turnuva genelindeki performansı ve son maçtaki kurtarışlarıyla dikkatleri üzerine çekti.