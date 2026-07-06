Şu an bir kulübü bile yok. Dünya Kupası'nda gidişatı değiştirdi

Haaland, 90. dakikada ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşla kendisinin ve takımının ikinci golünü ağlarla buluşturdu.

Bu gollerle turnuvadaki toplam gol sayısını beş maçta yediye yükselten Haaland, Norveç'i çeyrek finale taşırken kaleci Nyland da turnuva genelindeki performansı ve son maçtaki kurtarışlarıyla dikkatleri üzerine çekti.