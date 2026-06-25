"Suç duyurusunda bulunacağım" dedi, istifa sorusuna yanıt verdi. "Maç mı sattı bu çocuklar?"

Adalet Bakanı Akın Gürlek'e çağrı yapan Hacıosmanoğlu bunun nedenini şöyle anlattı:

"Ahmet Çakar, 'Bizim çocuklar değil onun bunun çocukları' dedi. Bu çocukların aileleri var. Ben kendimi ortaya attım, bana saldırsınlar çocukları rahat bıraksınlar diye. Ben kurnaz biri olsam 'Elimden geleni yaptım' derim. Onun bunun çocuğu ne demek, maç mı sattı bu çocuklar?"