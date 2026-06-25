"Suç duyurusunda bulunacağım" dedi, istifa sorusuna yanıt verdi. "Maç mı sattı bu çocuklar?"
25.06.2026 08:20
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, yapılan eleştirilere ve istifa edip etmeyeceği sorusuna yanıt verdi.
İSTİFA SORUSUNA YANIT
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, gündeme dair açıklamalarda bulundu.
Hacıosmanoğlu, "İstifa edecek misiniz?" sorusuna "Neden istifa edeyim, ben kulüp başkanı mıyım, antrenör müyüm? Daha yapılacak çok işimiz var. 19-20 yaşında bu çocuklar eleştirmeye devam etsinler. 50 sefer özür diledim." diyerek yanıt verdi.
"MAÇ MI SATTI BU ÇOCUKLAR?"
Adalet Bakanı Akın Gürlek'e çağrı yapan Hacıosmanoğlu bunun nedenini şöyle anlattı:
"Ahmet Çakar, 'Bizim çocuklar değil onun bunun çocukları' dedi. Bu çocukların aileleri var. Ben kendimi ortaya attım, bana saldırsınlar çocukları rahat bıraksınlar diye. Ben kurnaz biri olsam 'Elimden geleni yaptım' derim. Onun bunun çocuğu ne demek, maç mı sattı bu çocuklar?"
Gazeteci Bahar Feyzan'ın Youtube kanalına konuşan Hacıosmanoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:
"Rakipler bizi ezerek yenmedi. Öyle olsa söylenecek bir şey yok. Yüzde 80 topa hakimdik. Çok art niyetli insan var daha ilk maçta çocuklara saldırdılar."
"İKİ GÜN İKİ GECE SİNİRİMDEN AĞLADIM"
"İnanır mısınız iki gün iki gece sinirimden ağladım. Olmayacak şeyler oldu iki maçta futbol tarihine geçti. 'Onun bunun çocukları' diyene dosya hazırlattım, suç duyurusunda bulunacağım. Tepkim buna."
ABD MAÇI NE ZAMAN?
Türkiye, ABD maçının son antrenmanını 25 Haziran TSİ 03.30'da Carson Sports Park'ta gerçekleştirecek.