Süper Kupa eşleşmeleri belli oldu
22.05.2026 23:07
Son Güncelleme: 22.05.2026 23:16
Türkiye Kupası finalinin ardından Süper Kupa eşleşmeleri de belli oldu.
Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor ile Konyaspor karşı karşıya geldi.
Antalya Stadyumu'nda oynanan müsabaka, bordo-mavililerin 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.
Bu skorun ardından Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götüren taraf oldu.
Süper Lig şampiyonu Galatasaray, Süper Kupa yarı finalinde Türkiye Kupası finalisti Konyaspor ile karşılaşacak.
Türkiye Kupası'nı kazanan Trabzonspor ise Süper Lig ikincisi Fenerbahçe ile kozlarını paylaşacak.
Süper Kupa'nın oynanacağı tarih, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanacak.