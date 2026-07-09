Süper Lig 2026-2027 sezonu fikstür çekimi yapılacak. Süper Lig fikstür çekimi ne zaman, saat kaçta?
09.07.2026 12:19
Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun fikstür çekimi, 9 Temmuz Perşembe günü bugün gerçekleştirilecek. Süper Lig'de yapılacak fikstür çekimiyle birlikte sezonun tüm maç tarihleri ve derbi tarihleri de belli olacak. Peki, 2026-2027 Süper Lig fikstür çekimi ne zaman, saat kaçta?
Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun fikstür çekimi için geri sayım başladı. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor ve tüm Süper Lig ekiplerinin ilk hafta ve son hafta maç fikstürü belli olacak. Futbolseverler fikstür çekiminin saat kaçta başlayacağını merak ediyor. Peki, Süper Lig fikstür çekimi ne zaman, saat kaçta?
SÜPER LİG FİKSTÜR ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'ndaki toplantı, saat 14.00'te başlayacak. Toplantıya, Süper Lig kulüplerinin başkanları ve yöneticileri katılacak.
Trendyol Süper Lig'in yeni sezonu, 14 Ağustos'ta başlayacak.
TRENDYOL 1. LİG FİKSTÜR ÇEKİMİ YARIN
Trendyol 1. Lig'in 2026-2027 sezonunun fikstür çekimi, 10 Temmuz Cuma günü saat 15.00'te Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılacak.
Nesine 2. Lig'in yeni sezonunun fikstür çekimi ise 13 Temmuz Pazartesi günü saat 14.00'te, Nesine 3. Lig'in fikstür çekimi ise 14 Temmuz Salı günü saat 14.00'te aynı yerde gerçekleştirilecek.