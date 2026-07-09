Süper Lig 2026-2027 sezonu fikstür çekimi yapılacak. Süper Lig fikstür çekimi ne zaman, saat kaçta?

Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun fikstür çekimi için geri sayım başladı. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor ve tüm Süper Lig ekiplerinin ilk hafta ve son hafta maç fikstürü belli olacak. Futbolseverler fikstür çekiminin saat kaçta başlayacağını merak ediyor. Peki, Süper Lig fikstür çekimi ne zaman, saat kaçta?