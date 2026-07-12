Süper Lig başlangıç tarihi 2026-2027 sezonu: Süper Lig ne zaman başlayacak? İşte ilk hafta maç programı
12.07.2026 14:50
Türk futbolunda yaz transfer döneminin hareketliliği ve hazırlık kampları tüm hızıyla sürerken, milyonlarca taraftarı heyecanlandıran an yaklaşıyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından fikstür çekiminin tamamlanmasıyla birlikte 2026-2027 Trendyol Süper Lig sezonu yol haritası belli oldu. Yeni sezonda şampiyonluk mücadelesi verecek olan 18 takımın ilk hafta rakipleri belli oldu. Peki, Süper Lig ne zaman başlayacak? İşte ilk hafta maç programı.
2026-2027 Süper Lig fikstür çekiminin tamamlanmasıyla birlikte ligin başlangıç tarihi, bitiş tarihi ve ilk hafta maç programı belli oldu. Yaz dönemi boyunca transfer haberleriyle hop oturup hop kalkan taraftarlar, ligin ilk haftası itibarıyla takımlarını desteklemeye başlayacak. Peki, Süper Lig ne zaman başlayacak? İşte ilk hafta maç programı.
SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun perdesi 14 Ağustos'ta Gaziantep FK-Corendon Alanyaspor maçıyla açılacak. Süper Lig'de sezon 23 Mayıs 2027'de ise sona erecek.
DERBİ HAFTALARI BELLİ OLDU
4. hafta: Fenerbahçe-Beşiktaş
6. Hafta: Trabzonspor-Galatasaray
8. hafta: Trabzonspor-Beşiktaş
9. hafta: Galatasaray-Fenerbahçe
13. hafta: Beşiktaş-Galatasaray
15. Hafta: Fenerbahçe - Trabzonspor
İLK HAFTA MAÇLARI
Beşiktaş-Eyüpspor
Kasımpaşa-Trabzonspor
Başakşehir-Kocaelispor
Gençlerbirliği-Fenerbahçe
Galatasaray-Çorum FK
Samsunspor-Göztepe
Gaziantep FK-Alanyaspor
Konyaspor-Çaykur Rizespor
Amed Sportif Faaliyetler-Erzurumspor FK