Süper Lig başlangıç tarihi 2026-2027 sezonu: Süper Lig ne zaman başlayacak? İşte ilk hafta maç programı

Türk futbolunda yaz transfer döneminin hareketliliği ve hazırlık kampları tüm hızıyla sürerken, milyonlarca taraftarı heyecanlandıran an yaklaşıyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından fikstür çekiminin tamamlanmasıyla birlikte 2026-2027 Trendyol Süper Lig sezonu yol haritası belli oldu. Yeni sezonda şampiyonluk mücadelesi verecek olan 18 takımın ilk hafta rakipleri belli oldu. Peki, Süper Lig ne zaman başlayacak? İşte ilk hafta maç programı.