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Süper Lig başlangıç tarihi 2026-2027 sezonu: Süper Lig ne zaman başlayacak? İşte ilk hafta maç programı

12.07.2026 14:50

Batuhan Durmuş

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Türk futbolunda yaz transfer döneminin hareketliliği ve hazırlık kampları tüm hızıyla sürerken, milyonlarca taraftarı heyecanlandıran an yaklaşıyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından fikstür çekiminin tamamlanmasıyla birlikte 2026-2027 Trendyol Süper Lig sezonu yol haritası belli oldu. Yeni sezonda şampiyonluk mücadelesi verecek olan 18 takımın ilk hafta rakipleri belli oldu. Peki, Süper Lig ne zaman başlayacak? İşte ilk hafta maç programı.

Süper Lig başlangıç tarihi 2026-2027 sezonu: Süper Lig ne zaman başlayacak? İşte ilk hafta maç programı
Anadolu Ajansı

2026-2027 Süper Lig fikstür çekiminin tamamlanmasıyla birlikte ligin başlangıç tarihi, bitiş tarihi ve ilk hafta maç programı belli oldu. Yaz dönemi boyunca transfer haberleriyle hop oturup hop kalkan taraftarlar, ligin ilk haftası itibarıyla takımlarını desteklemeye başlayacak. Peki, Süper Lig ne zaman başlayacak? İşte ilk hafta maç programı.

SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLAYACAK? 1
Anadolu Ajansı

SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun perdesi 14 Ağustos'ta Gaziantep FK-Corendon Alanyaspor maçıyla açılacak. Süper Lig'de sezon 23 Mayıs 2027'de ise sona erecek.

DERBİ HAFTALARI BELLİ OLDU 2
Anadolu Ajansı

DERBİ HAFTALARI BELLİ OLDU

4. hafta: Fenerbahçe-Beşiktaş

 

6. Hafta: Trabzonspor-Galatasaray

 

8. hafta: Trabzonspor-Beşiktaş

 

9. hafta: Galatasaray-Fenerbahçe

 

13. hafta: Beşiktaş-Galatasaray

 

15. Hafta: Fenerbahçe - Trabzonspor

 

İLK HAFTA MAÇLARI 3
Anadolu Ajansı

İLK HAFTA MAÇLARI

Beşiktaş-Eyüpspor

 

Kasımpaşa-Trabzonspor

 

Başakşehir-Kocaelispor

 

Gençlerbirliği-Fenerbahçe

 

Galatasaray-Çorum FK

 

Samsunspor-Göztepe

 

Gaziantep FK-Alanyaspor

 

Konyaspor-Çaykur Rizespor

 

Amed Sportif Faaliyetler-Erzurumspor FK