Süper Lig derken işler değişti, Abdullah Avcı sürprizi ortaya çıktı
25.09.2026 16:26
Süper Lig'de bir kulübün başına geçeceği öne sürülen Abullah Avcı ile ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.
Bir süredir herhangi bir kulüpte görev yapmayan Abdullah Avcı'nın adı, Uğur Uçar'ın ayrılmasıyla birlikte Çorum FK ile anılmıştı.
Avcı'nın kulüple görüştüğü ancak anlaşmaya varılamadığı belirtilirken, Çorum FK'dan bugün yapılan açıklamada takımın başına Burak Yılmaz'ın getirildiği duyuruldu.
Bu gelişme sonrası Abdullah Avcı ile ilgili Bulgaristan basınından dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.
Haberde Bulgaristan ekibi CSKA Sofya'nın bir süredir tecrübeli çalıştırıcıyla yakından ilgilendiği aktarıldı.
Çorum FK ile yapılan görüşmenin olumlu bir sonuca varmamasının ardından CSKA Sofya2nın ilgisinin sürdüğü yazıldı.
63 yaşındaki çalıştırıcının kariyerinde 1 Süper Lig ve 2 Türkiye Süper Kupa şampiyonluğu bulunuyor.
Son olarak Trabzonspor'un başında görev yapan Avcı, 44 maçta 25 galibiyet, 6 beraberlik, 13 yenilgi alarak 1.84'lük puan ortalaması tutturmuştu.