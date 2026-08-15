Süper Lig devi, milli kaleciyi Türkiye'ye getiriyor. Berke Özer, Fenerbahçe'ye dönüyor
15.08.2026 16:48
Son Güncelleme: 15.08.2026 16:52
Şampiyonlar Ligi play-off turunda Lyon ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'nin transfer gündeminde hareketlilik var.
Trendyol Süper Lig'de sezonu Gençlerbirliği maçıyla açacak ve UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Lyon'u ağırlayacak olan Fenerbahçe'de hareketli saatler yaşanıyor.
Şu ana kadar kadrosuna Adem Yeşilyurt, Vedat Muriqi, Nathan Ake, Mason Greenwood ve Romelu Lukaku'yu katan sarı-lacivertliler kaleci transferini gündemine aldı.
Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre Fenerbahçe, Lille forması giyen kaleci Berke Özer'i kadrosuna katmak istiyor.
Haberin devamında milli file bekçisinin de sarı-lacivertlilere transfer olmak istediği belirtildi.
Brezilyalı kaleci Ederson'un takımdan ayrılmasının ardından Fenerbahçe'nin eski eldiveni Berke Özer'i yeniden kadrosuna katacağı aktarıldı.
26 yaşındaki kaleci, 2018 yazında Fenerbahçe'ye transfer olmuş ve 2022 yazında sarı-lacivertlilerden ayrılmıştı.