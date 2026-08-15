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Süper Lig devi, milli kaleciyi Türkiye'ye getiriyor. Berke Özer, Fenerbahçe'ye dönüyor

15.08.2026 16:48

Son Güncelleme: 15.08.2026 16:52

Selim Başeğmezer

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Şampiyonlar Ligi play-off turunda Lyon ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'nin transfer gündeminde hareketlilik var.

Süper Lig devi, milli kaleciyi Türkiye'ye getiriyor. Berke Özer, Fenerbahçe'ye dönüyor
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Trendyol Süper Lig'de sezonu Gençlerbirliği maçıyla açacak ve UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Lyon'u ağırlayacak olan Fenerbahçe'de hareketli saatler yaşanıyor.

 

Şu ana kadar kadrosuna Adem Yeşilyurt, Vedat Muriqi, Nathan Ake, Mason Greenwood ve Romelu Lukaku'yu katan sarı-lacivertliler kaleci transferini gündemine aldı.

Süper Lig devi, milli kaleciyi Türkiye'ye getiriyor. Berke Özer, Fenerbahçe'ye dönüyor 1
Resmi Kurum

Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre Fenerbahçe, Lille forması giyen kaleci Berke Özer'i kadrosuna katmak istiyor.

 

Haberin devamında milli file bekçisinin de sarı-lacivertlilere transfer olmak istediği belirtildi.

Süper Lig devi, milli kaleciyi Türkiye'ye getiriyor. Berke Özer, Fenerbahçe'ye dönüyor 2
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Brezilyalı kaleci Ederson'un takımdan ayrılmasının ardından Fenerbahçe'nin eski eldiveni Berke Özer'i yeniden kadrosuna katacağı aktarıldı.

Süper Lig devi, milli kaleciyi Türkiye'ye getiriyor. Berke Özer, Fenerbahçe'ye dönüyor 3
Resmi Kurum

26 yaşındaki kaleci, 2018 yazında Fenerbahçe'ye transfer olmuş ve 2022 yazında sarı-lacivertlilerden ayrılmıştı.

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