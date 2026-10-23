Süper Lig devi, UEFA kulüp sıralamasında 15 basamak birden yükseldi
23.10.2026 10:48
Türkiye'yi Avrupa'da temsil eden ekiplerin UEFA kulüp sıralamasındaki yeri yeniden şekillendi.
UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde 3. hafta, UEFA Konferans Ligi'nde ise 2. hafta maçları oynandı.
Türkiye'yi Avrupa'da temsil eden ekipler, 2 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.
FENERBAHÇE BERABERE KALDI, GALATASARAY DEPLASMANDA KAZANDI
Bu hafta Avrupa'da ilk olarak Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe sahne aldı.
Sarı-lacivertliler, Slavia Prag karşısında 2-0 öne geçmesine rağmen skoru koruyamadı ve sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.
Devler Ligi'ndeki bir diğer Türk takımı Galatasaray ise Lille deplasmanından zaferle döndü.
Sarı-kırmızılılar, 2-1 geriye düşmesine rağmen sahadan 4-2'lik galibiyetle ayrıldı ve bu sezon ilk kez 3 puanı kaptı.
BEŞİKTAŞ 1 PUANI KURTARDI, TRABZONSPOR 2'DE 2 YAPTI
UEFA Avrupa Ligi'nde yer alan Beşiktaş, 3. haftada İngiltere Premier Lig ekibi Crystal Palace'ı ağırladı.
Siyah-beyazlılar, 2-1 geriye düştüğü ve 10 kişi kaldığı maçta sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Beşiktaş, bu skorla birlikte Avrupa'da yoluna yenilgisiz devam etti.
UEFA Konferans Ligi'nin 2. haftasında ise Trabzonspor, İskoç temsilcisi Hearts'ı konuk etti. Bordo-mavililer, Salah ve Franculino Dju'nun golleriyle rakibini 2-0 mağlup ederek 2'de 2 yaptı.
UEFA turnuvalarında bu haftanın sona ermesinin ardından kulüp sıralaması da güncellendi. Fenerbahçe ve Galatasaray yerini korurken, Beşiktaş 2, Trabzonspor ise 15 sıra birden yükseldi. Başakşehir ise 4 sıra geriledi.
UEFA KULÜP SIRALAMASI
Sıralama şöyle oluştu:
1 - Bayern Münih: 131.500
2 - Arsenal: 130.000
3 - Real Madrid: 126.500
4 - PSG: 125.000
5 - Inter: 117.000
6 - Liverpool: 109.000
7 - Manchester City: 106.500
8 - Barcelona: 108.250
9 - Dortmund: 100.750
10 - Leverkusen: 97.000
27 - FENERBAHÇE: 60.750
46 - GALATASARAY: 46.500
98 - BAŞAKŞEHİR: 21.000
118 - BEŞİKTAŞ: 16.500
143 - TRABZONSPOR: 12.500
160 - SAMSUNSPOR: 11.125