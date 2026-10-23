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Süper Lig devi, UEFA kulüp sıralamasında 15 basamak birden yükseldi

23.10.2026 10:48

Selim BaşeğmezerSpor editörü

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Türkiye'yi Avrupa'da temsil eden ekiplerin UEFA kulüp sıralamasındaki yeri yeniden şekillendi.

Süper Lig devi, UEFA kulüp sıralamasında 15 basamak birden yükseldi
NTV

UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde 3. hafta, UEFA Konferans Ligi'nde ise 2. hafta maçları oynandı.

 

Türkiye'yi Avrupa'da temsil eden ekipler, 2 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.

FENERBAHÇE BERABERE KALDI, GALATASARAY DEPLASMANDA KAZANDI 1
Reuters

FENERBAHÇE BERABERE KALDI, GALATASARAY DEPLASMANDA KAZANDI

Bu hafta Avrupa'da ilk olarak Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe sahne aldı.

 

Sarı-lacivertliler, Slavia Prag karşısında 2-0 öne geçmesine rağmen skoru koruyamadı ve sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

 

Devler Ligi'ndeki bir diğer Türk takımı Galatasaray ise Lille deplasmanından zaferle döndü.

 

Sarı-kırmızılılar, 2-1 geriye düşmesine rağmen sahadan 4-2'lik galibiyetle ayrıldı ve bu sezon ilk kez 3 puanı kaptı.

BEŞİKTAŞ 1 PUANI KURTARDI, TRABZONSPOR 2'DE 2 YAPTI 2
Anadolu Ajansı

BEŞİKTAŞ 1 PUANI KURTARDI, TRABZONSPOR 2'DE 2 YAPTI

UEFA Avrupa Ligi'nde yer alan Beşiktaş, 3. haftada İngiltere Premier Lig ekibi Crystal Palace'ı ağırladı.

 

Siyah-beyazlılar, 2-1 geriye düştüğü ve 10 kişi kaldığı maçta sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Beşiktaş, bu skorla birlikte Avrupa'da yoluna yenilgisiz devam etti.

 

UEFA Konferans Ligi'nin 2. haftasında ise Trabzonspor, İskoç temsilcisi Hearts'ı konuk etti. Bordo-mavililer, Salah ve Franculino Dju'nun golleriyle rakibini 2-0 mağlup ederek 2'de 2 yaptı.

Süper Lig devi, UEFA kulüp sıralamasında 15 basamak birden yükseldi 3
Reuters

UEFA turnuvalarında bu haftanın sona ermesinin ardından kulüp sıralaması da güncellendi. Fenerbahçe ve Galatasaray yerini korurken, Beşiktaş 2, Trabzonspor ise 15 sıra birden yükseldi. Başakşehir ise 4 sıra geriledi.

UEFA KULÜP SIRALAMASI 4
Reuters

UEFA KULÜP SIRALAMASI

Sıralama şöyle oluştu:

 

1 - Bayern Münih: 131.500

2 - Arsenal: 130.000

3 - Real Madrid: 126.500

4 - PSG: 125.000

5 - Inter: 117.000

6 - Liverpool: 109.000

7 - Manchester City: 106.500

8 - Barcelona: 108.250

9 - Dortmund: 100.750

10 - Leverkusen: 97.000

27 - FENERBAHÇE: 60.750

46 - GALATASARAY: 46.500

98 - BAŞAKŞEHİR: 21.000

118 - BEŞİKTAŞ: 16.500

143 - TRABZONSPOR: 12.500

160 - SAMSUNSPOR: 11.125

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