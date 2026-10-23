Süper Lig devi, UEFA kulüp sıralamasında 15 basamak birden yükseldi

UEFA Avrupa Ligi'nde yer alan Beşiktaş, 3. haftada İngiltere Premier Lig ekibi Crystal Palace'ı ağırladı.

Siyah-beyazlılar , 2-1 geriye düştüğü ve 10 kişi kaldığı maçta sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Beşiktaş, bu skorla birlikte Avrupa'da yoluna yenilgisiz devam etti.

UEFA Konferans Ligi'nin 2. haftasında ise Trabzonspor, İskoç temsilcisi Hearts'ı konuk etti. Bordo-mavililer , Salah ve Franculino Dju'nun golleriyle rakibini 2-0 mağlup ederek 2'de 2 yaptı.