Süper Lig devinden Karim Benzema bombası
19.08.2026 00:35
Son Güncelleme: 19.08.2026 00:49
Transfer döneminde büyük sürprizler yaşanırken, Süper Lig'e bir dünya yıldızı daha gelebilir.
Yaz transfer dönemi tüm hareketliliğiyle devam ederken Trabzonspor'dan sürpriz bir atak geldi.
SALAH SONRASI BİR BOMBA DAHA
Mohamed Salah takviyesiyle hem Türk hem de dünya basınında büyük yankı uyandıran bordo-mavililer, bir başka dünya yıldızı için devreye girdi.
HEDEFTE BENZEMA VAR
Bir süredir Darwin Nunez transferi için görüşmelerini sürdüren bordo-mavililer, rotasını bir anda Karim Benzema'ya çevirdi.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Trabzonspor, Al-Hilal forması giyen Karim Benzema'nın şartlarını sordu.
Karadeniz ekibinin, alınacak bilgi sonrasında transferde somut bir adım atması bekleniyor.
Geçen sezon Suudi Arabistan'da 34 maça çıkan 38 yaşındaki futbolcu, 25 gol - 5 asistlik bir performans sergiledi.
KUPA KOLEKSİYONERİ
Karim Benzema; kariyerinde 5 Şampiyonlar Ligi, 4 İspanya La Liga, 4 Fransa Ligue 1, 4 UEFA Süper Kupa, 5 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 3 İspanya Kupası, 3 İspanya Süper Kupası, 1 Fransa Kupası, 2 Fransa Süper Kupası, 1 Suudi Arabistan Ligi, 2 Suudi Arabistan Kupası ve 1 UEFA Uluslar Ligi Kupası şampiyonluğu yaşadı.