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Süper Lig devinden Karim Benzema bombası

19.08.2026 00:35

Son Güncelleme: 19.08.2026 00:49

NTV - Haber Merkezi

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Transfer döneminde büyük sürprizler yaşanırken, Süper Lig'e bir dünya yıldızı daha gelebilir.

Süper Lig devinden Karim Benzema bombası
Reuters

Yaz transfer dönemi tüm hareketliliğiyle devam ederken Trabzonspor'dan sürpriz bir atak geldi.

SALAH SONRASI BİR BOMBA DAHA 1
Anadolu Ajansı

SALAH SONRASI BİR BOMBA DAHA

Mohamed Salah takviyesiyle hem Türk hem de dünya basınında büyük yankı uyandıran bordo-mavililer, bir başka dünya yıldızı için devreye girdi.

HEDEFTE BENZEMA VAR 2
Reuters

HEDEFTE BENZEMA VAR

Bir süredir Darwin Nunez transferi için görüşmelerini sürdüren bordo-mavililer, rotasını bir anda Karim Benzema'ya çevirdi.

Süper Lig devinden Karim Benzema bombası 3
Reuters

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Trabzonspor, Al-Hilal forması giyen Karim Benzema'nın şartlarını sordu.

 

Karadeniz ekibinin, alınacak bilgi sonrasında transferde somut bir adım atması bekleniyor.

Süper Lig devinden Karim Benzema bombası 4
Reuters

Geçen sezon Suudi Arabistan'da 34 maça çıkan 38 yaşındaki futbolcu, 25 gol - 5 asistlik bir performans sergiledi.

KUPA KOLEKSİYONERİ 5
Reuters

KUPA KOLEKSİYONERİ

Karim Benzema; kariyerinde 5 Şampiyonlar Ligi, 4 İspanya La Liga, 4 Fransa Ligue 1, 4 UEFA Süper Kupa, 5 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 3 İspanya Kupası, 3 İspanya Süper Kupası, 1 Fransa Kupası, 2 Fransa Süper Kupası,  1 Suudi Arabistan Ligi, 2 Suudi Arabistan Kupası ve 1 UEFA Uluslar Ligi Kupası şampiyonluğu yaşadı.

Süper Lig devinden Karim Benzema bombası 6
Reuters

Fransız futbolcu ayrıca 1 kez de Ballon d'Or kazandı.

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