Süper Lig fikstür çekimi ne zaman? 2026-2027 Süper Lig başlangıç tarihi

Geçtiğimiz yıl 4 Temmuz'da yapılan Süper Lig fikstür çekimi için heyecanlı bekleyiş başladı. Takımların haftalık maç programını ve derbi tarihlerini belirleyecek olan fikstür çekimi öncesinde futbolseverler gözlerini TFF'den yapılacak duyuruya çevirdi. Peki, Süper Lig fikstür çekimi ne zaman?