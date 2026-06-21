Süper Lig fikstür çekimi ne zaman? 2026-2027 Süper Lig başlangıç tarihi
21.06.2026 16:17
Futbolda transfer döneminin hareketlenmesi, takımların yeni sezon hazırlık kamplarına başlaması ve fikstür çekiminin yaklaşmasıyla birlikte milyonlarca taraftarın gözü kulağı Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) çevrildi. 2026 Dünya Kupası maratonunun hemen ardından futbolseverler, Süper Lig heyecanının ne zaman geri döneceğini merak ediyor. Süper Lig fikstür çekimi ne zaman?
Geçtiğimiz yıl 4 Temmuz'da yapılan Süper Lig fikstür çekimi için heyecanlı bekleyiş başladı. Takımların haftalık maç programını ve derbi tarihlerini belirleyecek olan fikstür çekimi öncesinde futbolseverler gözlerini TFF'den yapılacak duyuruya çevirdi. Peki, Süper Lig fikstür çekimi ne zaman?
SÜPER LİG FİKSTÜR ÇEKİMİ NE ZAMAN?
Takımların haftalık maç programını ve derbi tarihlerini belirleyecek olan 2026-2027 Süper Lig fikstür çekimi için geri sayım başladı.
TFF'nin Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilecek fikstür çekiminin Temmuz ayının ikinci haftasında yapılacağı ön görülüyor.
Yayıncı kuruluş tarafından canlı yayınlanacak çekimle birlikte, sezonun ilk derbi haftaları da netleşmiş olacak.
SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Süper Lig fikstür çekiminin temmuz ayında tamamlanmasının ardından kulüplerin ilk maçına ağustos ayında çıkması bekleniyor. Geçtiğimiz sezon 8 Ağustos'ta başlayan Süper Lig'in bu yıl da Ağustos ayının ikinci haftası itibarıyla başlaması bekleniyor.