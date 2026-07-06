Süper Lig fikstür çekimi ne zaman yapılacak? 2026-2027 Süper Lig fikstür çekimi tarihi
06.07.2026 11:23
Süper Lig'de şampiyonluk yarışı için yeni sezon beklenirken gözler derbi haftaları ve ligin ilk hafta maçlarına çevrildi. Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) yeni sezon maç haritasını belirleyecek olan kura çekimi için geri sayım başladı. Peki, Süper Lig fikstür çekimi ne zaman yapılacak? İşte 2026-2027 Süper Lig fikstür çekimi tarihi.
2026-2027 Süper Lig sezonu için futbolseverlerin heyecanlı bekleyişi sürüyor. TFF'nin Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilecek olan kura çekimi öncesinde gözler net tarihe çevrildi. Peki, Süper Lig fikstür çekimi ne zaman yapılacak? İşte 2026-2027 Süper Lig fikstür çekimi tarihi.
SÜPER LİG FİKSTÜR ÇEKİMİ NE ZAMAN?
Takımların haftalık maç programını ve derbi tarihlerini belirleyecek olan 2026-2027 Süper Lig fikstür çekimi için geri sayım başladı.
TFF'nin Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilecek fikstür çekiminin Temmuz ayının ikinci haftasında yapılacağı ön görülüyor.
Yayıncı kuruluş tarafından canlı yayınlanacak çekimle birlikte, sezonun ilk derbi haftaları da netleşmiş olacak.
SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Süper Lig fikstür çekiminin temmuz ayında tamamlanmasının ardından kulüplerin ilk maçına ağustos ayında çıkması bekleniyor. Geçtiğimiz sezon 8 Ağustos'ta başlayan Süper Lig'in bu yıl da Ağustos ayının ikinci haftası itibarıyla başlaması bekleniyor.