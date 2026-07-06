Süper Lig fikstür çekimi ne zaman yapılacak? 2026-2027 Süper Lig fikstür çekimi tarihi

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı için yeni sezon beklenirken gözler derbi haftaları ve ligin ilk hafta maçlarına çevrildi. Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) yeni sezon maç haritasını belirleyecek olan kura çekimi için geri sayım başladı. Peki, Süper Lig fikstür çekimi ne zaman yapılacak? İşte 2026-2027 Süper Lig fikstür çekimi tarihi.