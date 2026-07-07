Süper Lig fikstür çekimi tarihi 2026-2027: Süper Lig fikstür çekimi ne zaman, saat kaçta?

Süper Lig fikstür çekimi tarihi tüm futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. 14 Ağustos'tan itibaren oynanmaya başlayacak olan Süper Lig maçları öncesinde, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un ilk hafta maçları ve derbi tarihleri merak ediliyor. Peki, 2026-2027 Süper Lig fikstür çekimi ne zaman, lig ne zaman başlıyor?