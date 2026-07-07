Süper Lig fikstür çekimi tarihi 2026-2027: Süper Lig fikstür çekimi ne zaman, saat kaçta?
07.07.2026 10:53
Süper Lig fikstür çekimi tarihi tüm futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. 14 Ağustos'tan itibaren oynanmaya başlayacak olan Süper Lig maçları öncesinde, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un ilk hafta maçları ve derbi tarihleri merak ediliyor. Peki, 2026-2027 Süper Lig fikstür çekimi ne zaman, lig ne zaman başlıyor?
2026-2027 sezonu Süper Lig fikstür çekimi için geri sayım başladı. Süper Lig ekiplerinin ilk hafta maçları ve derbi tarihlerinin belirleneceği fikstür çekimi, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından gerçekleştirilecek. Peki, Süper Lig fikstür çekimi ne zaman, lig ne zaman başlıyor?
SÜPER LİG FİKSTÜR ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonu fikstür çekimi, 9 Temmuz Perşembe günü Riva'da gerçekleştirilecek.
Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda saat 14.00'te başlayacak fikstür çekimi, Trendyol Süper Lig kulüp başkan ve yöneticilerinin katılımıyla yapılacak.
SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Trendyol Süper Lig 14, 15, 16, 17 Ağustos 2026 tarihlerinde; Trendyol 1. Lig ise 7, 8, 9, 10 Ağustos 2026 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak.